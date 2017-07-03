Kıbrıs Sıcağından korunmak için bu önerilere dikkat!

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, herkesin dikkatli olmasını istedi.

Aşırı sıcak hava ve neme bağlı tansiyon, beyin kanaması, kalp ve damar gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirten uzmanlar, özellikle nemli iklimde yaşayanların kalp sağlığı açısından daha çok sorunla karşılaşabileceğini vurguladı. Uzmanlar sıcaktan korunmak için şu uyarılarda bulunuyor: Gölge veya klimalı ortamlar tercih edilmeli, sıcak altında ağır spor ve fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli.

· Zorunlu olmadıkça, güneş sıcaklığının en belirgin olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır. Çocuklar, yaşlılar, kalp ve şeker gibi kronik hastalığı olanların buna özellikle dikkat etmeleri gerekir.

· Kapalı alanların havalandırılmasına, yeterli bir hava akımı sağlanmasına özen gösterilmeli. (mümkünse klima kullanılmalı)

· Bol sıvı ve mineral içeren içecekler tüketilmelidir. Kalp hastalığı veya hipertansiyonu olup tuzsuz diyet alan kişiler dışında gıdalarla tuz alımı arttırılmalıdır. Tuz kısıtlaması olanlar ise sıvı ve tuz kaybı yönünden çok dikkatli olmalıdır. (Susamamış olsanız bile sık sık su için çünkü susamak vücudunuzun su ihtiyacını belirten güvenli bir işaret değildir.)

· Serinlemek için alkollü içecekler kullanmayın bunlar once serinletir, sonra vücudun su kaybını arttırırlar.

· Hafif yemekler, sulu yiyecekler (meyva, salata, çorba vb.) yenmeli. Yağlı ağır yemeklerden ve tıkabasa yemekten kaçınılmalı.

· İnce, açık renk, bol giysiler giyilmeli. Giysiniz güneş ışığının sizi yakmasını önlesin ama terletip su kaybettirmesin.

· Geniş kenarlı şapka giyin yüzünüz doğrudan güneş altında kalmasın.

· Sık sık duş yapıp serinlemeye çalışın.

· Kapalı ve park edilmiş araç içinde hiçbir canlı bırakılmamalı.

· Dışarıda aktif olarak çalışması gerekenlerin mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya ağır eforlardan kaçınmaya ve sık sık, bol bol sıvı tuzlu gıdalar almaya daha çok dikkat etmeleri gerekir.

· Sıcak çarpması ve bitkinliği belirtilerini bilip bu belirtilere karşı uyanık olunmalı alınan önlemlerle hasta düzelmezse doktora haber verilmelidir.