Kıbrıs Town Houses avlusunda ilk buluşma

Kıbrıs Developments’in son projesi Kıbrıs Town Houses, “Avluda Sıcak Şarap” etkinliği ile ilk konuklarını ağırlayarak hem projeyi hem de örnek evlerini tanıttı.

Türkiye İş Bankası işbirliğinde Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez 20 yıl vadeli natamam konut kredisi imkanı ile satışa sunulan ve %20’si tamamlanan projenin anahtar teslimleri Aralık 2018’de yapılacak.





Kıbrıs Developments’in yeni projesi Kıbrıs Town Houses, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği ‘‘Avluda Sıcak Şarap’’ etkinliği ile örnek evlerini tanıttı. Etkinliğe, sektörün önde gelen yatırımcıları, çözüm ortakları ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Site sakinlerinin kaynaşması ve sıcak ilişkiler kurması hedeflenerek tasarlanan ve projenin en ilgi gören yanlarından biri olan tipik Akdeniz avlusunda düzenlenen etkinlikte keyifli saatler yaşandı. Bu etkinlikle kapılarını ilk kez açan Kıbrıs Town Houses, hem deniz ve dağ manzaralı, doğayla içiçe konumu ile hem de geleneksel Kıbrıs mimarisindeki konut anlayışı ile konukların büyük beğenisini topladı.

Harper Özbirim: “Kıbrıs Developments olarak sürdürülebilirliği, sektörde lider olmayı ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz”

Etkinlikte ülkemizin içinde bulunduğu döneme esprili bir atıfta bulunarak misafirleri balkon konuşmasıyla selamlayan Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, büyük bir tutkuyla tasarladıkları yeni projelerinin hayat bulmasından ve ilk konuklarını ağırlıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kıbrıs Town Houses’ın Türkiye’de gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden Sign of the City’de 3 dalda premium proje seçilmesinin gururunu da konuklarla paylaşan Özbirim, Kıbrıs Developments olarak misyon ve vizyonlarında sürdürülebilirliği, sektörde lider olmayı ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti. Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerinin de altını çizen Özbirim; sanatı, engelsiz yaşamı, doğayı ve sürdürülebilirliği projelerinin merkezine koyduklarını ifade etti. 2018 yılı ile birlikte kapılarını ardına kadar iyiliğe açarak sosyal sorumluluk projelerini “İyilik Olsun” çatı ismi altında toplayacaklarını belirten Özbirim: “Bu çatı altında daima hedeflediğimiz daha iyi ve daha güzel yaşam koşullarını yaratmak üzere insana ve topluma iyilik dağıtmak amacıyla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz, gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Town Houses’ta yer alan konutlar hakkında bilgiler de veren Özbirim, projede 2+1 segmentindeki yarı müstakil concept modelinin, sunulan metrekare ve sosyal alanlar bakımından sektördeki diğer projelere göre fiyat avantajı sağladığını vurguladı.

İş Bankası’ndan ilk kez Kıbrıs Town Houses’a özel 20 yıl vadeli kredi

Türkiye İş Bankası işbirliğinde Kuzey Kıbrıs’ta sadece bu projeye özel hazırlanan 20 yıl vadeli natamam konut kredisi modeli, tüketicilere sunulan büyük bir fırsat olarak Kıbrıs Developments’in ilkleri arasında yerini aldı. Halihazırda %20’si tamamlanmış olan Kıbrıs Town Houses’ta anahtar teslimleri 2018 yılının Aralık ayında yapılacak.

Kıbrıs Town Houses’ın toplu konut anlayışı yine fark yarattı

Girne’ye bağlı Alsancak kent merkezinde plajlara yürüyüş mesafesinde bulunan Kıbrıs Town Houses, küçük bir kasaba sokaklarında yürüyor hissi uyandıran yürüyüş yolları, yasemin ve meyve ağaçlarıyla çevrelenmiş çardakları, açık çim alanları, jakuzisi, çocuk yüzme havuzları ve iki havuzdan oluşan ortak alanları ile site sakinlerine çok çeşitli sosyal aktivite imkanları sağlıyor. Apartman dairesi, yarı müstakil avlulu konut, tek kat engelsiz ve tam müstakil villa olmak üzere 4 farklı modelden oluşan projede tek yatak odalıdan 4 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatiflerde her konutun kendi özel bahçesi veya terası yer alıyor.