Kıbrıs Town Houses projesi yatırımcısıyla buluştu!

Kıbrıs'ta yatırım düşünenler için çok özel bir proje. Markalı konutları ve yaşam merkezleriyle dikkat çeken Kıbrıs Developments, yeni projesi Kıbrıs Town Houses kapılarını açtı. İşte detaylar.

Aylardır merakla bekleniyordu, yatırımcısıyla buluştu.

Kıbrıs Developments'ın 2017 projesi Kıbrıs Town Houses için kapılar açıldı.

Merit Park Hotel'de düzenlenen lansman, iş dünyası ve yatırımcıları buluşturdu.

Milos Park Homes esintileri, Kıbrıs Town Houses lansmanında da kendini gösterdi.

Özel Milos sergisi ve açılışta davetlilerle paylaşılan Milos videoları dikkat çekiciydi.

Kıbrıs Emlak Merkezi Özel Yayını

Kıbrıs Developments'ın yeni proje lansmanı, Kıbrıs Emlak Merkezi özel yayınıyla aynı anda seyirciyle buluştu.

Atıl Ayaz'ın hazırlayıp sunduğu Kıbrıs Emlak Merkezi, özel röportajları ve izlenimleriyle lansmanı Kıbrıs Genç TV ekranlarına taşıdı.

"Dünya İle Rekabet Ediyoruz"

Blue Way Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim lansmanda misafirlere seslendi,

Bol ödüllü Milos Park Homes'tan sonra, çok daha özel bir projenin geldiğini anlattı.

Kıbrıs Town Houses'ın Kıbrıs'ta kalmayacağını, dünya kalitesinde olacağını ve dünya markalarıyla rekabet edeceğini vurguladı.

"Kalite Çıtası Yükseliyor"

Ardından merakla beklenen an geldi.

Kıbrıs Developments Satış ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim sahneye çıktı, proje sunumunu yaptı.

Herkesin merakla beklediği detayları tek tek anlattı.

Bol ödüllü ve ezber bozan Mİlos Park Homes sonrası yeni projeyi tasarlamanın ne kadar güç olduğunu, fakat çok daha özel bir içerik oluşturduklarını vurguladı.

Kıbrıs Esintili Proje

Escape Homes ile dikkat çeken, Milos Park Homes ile ezber bozup ödül rekorları kıran Kıbrıs Developments bu kez çok daha iddialı.

Girne'nin yükselen değeri Alsancak'ta, çok merkezi bir noktada konumlanan Kıbrıs Town Houses, Kıbrıs esintisini projeye taşıyor.

Doğa, huzur ve kalitenin harmanlandığı projede 4 çeşit konut tipi var.

* Concept

* Compact

* Solo

* Tailor Made

İş Bankası Kredisi

Bu özel projenin, özel bir ayrıcalığı daha var. Türkiye ve KKTC'nin bankacılık devi İş Bankası, Kıbrıs Town Houses projesinden ev alanlara tam 20 yıl, yani 240 ay vadeli kredi veriyor.

KKTC ve Türkiye vatandaşı ayrımı yapmadan sağlanan bu ayrıcalık, yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor.

Lansmana Özel İndirim

Markalı konut projesi kavramını Kıbrıs'a taşıyan, ayrıcalıklı yaşam merkezleri inşa eden Kıbrıs Developments, bu proje için fiyatları da paylaştı.

Projede konut fiyatları 79 bin sterlinden başlıyor.

Fakat lansmana özel 1 hafta sürecek özel bir kampanya var.

Yani 1 hafta boyunca başlangıç fiyatı 69 bin sterlin.

Detaylı Bilgi İçin:

0 392 444 52 77

http://kibris.town/