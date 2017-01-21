Kıbrıs Trump'ın Ajandasında Alt Sıralarda

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Işıksal, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın kaygıların aksine dünya siyasetine daha olumlu bir yansıyışı olabileceğini belirtti. Işıksal, Trump’un Kıbrıs konusuna ise çok fazla eğileceğine inanmadığını kaydetti

Özlem ÇİMENDAL

Işıksal, ABD’nin müdahale ettiği birçok yerde sorunları çözmek yerine daha da alevlendirdiğinin ortada olduğunu, özellikle de mezhep çatışmalarının daha da arttığını ifade ederek, Trump’ın seçilmesiyle birlikte bunun değişebileceği üzerinde durdu.

Trump’ın başkanlığının Türk-Amerikan ilişkilerini de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Işıksal, “Trump ekonomiye çok önem veren biri. Türkiye’de yatırımları olan bir iş adamı. Türkiye’nin ekonomik ve stratejik önemini iyi kavrayan biri olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Işıksal, Trump’ın Kıbrıs sorununa ise çok fazla eğileceğine inanmadığını belirterek, “Amerika’da Demokratlar içerisinde Rum lobisinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Trump’ın ekibinde ise Rum-Yunan lobisinden çok Yahudi lobisi etkili… Ayrıca ABD’nin Ada’da çok fazla yatırımı olmaması, çözüme maddi anlamda destek koymak istememesinde en büyük etken” dedi.

“Hidrokarbon kaynaklarının en ekonomik ve güvenli yolunun Türkiye üzerinden geçmesi, Türkiye’nin NATO üyesi oluşu ve Güney Kıbrıs Yönetimi’nin Rusya ile olan yakın ilişkileri ve Güney’deki Rus yatırımları göz önüne alındığında ABD’nin ille de çözüm için çok fazla baskı yapacağını ve müdahil olacağını sanmıyorum.”

Kaynak: Yeni Bakış | Haberin Tamamı İçin Tıklayın



