Kıbrıs Tüp Bebek’te Başarılı Tedaviler

Doğal olarak gebelik ihtimali bulunmayan veya bu yönde çok düşük şansları bulunan çiftler için uygulanan ve gebe kalma ihtimalini yükselten tedavi türü olarak adlandırılmaktadır. Kıbrıs tüp bebek merkezi bu konuda her tür ihtiyaca cevap verebilecek teknolojik donanıma ve bilgi birikimi olan uzmanlara sahiptir. Günümüz koşullarında bu tedaviyi kullanan ve çocuk sahibi olan çiftlerin sayısı oldukça fazladır. Bu tedavi yöntemi aslında oldukça basit bir işlem temeline dayanmaktadır. Anne adayı kadından alınan yumurta hücresi ve baba adayı erkekten alınan sperm hücresi laboratuar şartlarında bir araya getirilerek döllenme olayının gerçekleşmesi sağlanır. Bu işlem sonrasında ise döllenmenin gerçekleşmesi ile oluşan embriyo gelişim süreci tamamlanınca anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu işlemlerin tümü tüp bebek tedavisi olarak adlandırılır.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Şansı

Bu tedavi ile gebelik şansı oldukça artmaktadır. Normal koşullarda regl dönemi sonrası gerçekleşen gebeliklerde bebeğin canlı olarak doğma şansı yüzdelik olarak % 28 civarında iken u tedavi sonrasında gebelik sonunda bebeğin canlı doğma ihtimali % 40 ile % 45 arasında değişim göstermektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Cinsiyet Seçimi

Teknolojik olarak oluşan imkanlar arasında artık anne ve baba adayları bebeğin cinsiyetini belirleme imkanına sahip olmaktadırlar. Uygulanan genetik işlemler sonunda % 100’e varan başarı oranı sayesinde bebeğin cinsiyeti seçilebilmekte üstelik bu işlem gebelik oluşmadan önce yapılabilmektedir. Dünya genelinde her yıl yüzleri bulan sayıdaki çiftler bebeğin cinsiyetini gebelikten önce seçebilmek adına bu işlemden yararlanmaktadır. Bu noktada söylenmesi gereken şey, insan yapısı hiçbir işlemde kesin olarak yüzde yüz başarı şansı vardır denemeyeceğidir. Bu küçük hatırlatmadan sonra bebek için cinsiyet seçiminin genetik laboratuarlarında anne ve baba adaylarından alınan üreme hücrelerinin kullanılmasıyla gerçekleştirildiğini bilmekte fayda bulunmaktadır.

Bebeğin cinsiyetinin önceden seçilebilmesi genetik olarak gerçekleşen bir takım hastalıkların bebeğe geçip geçmeyeceği gibi bir şüpheye neden olabilir. Bu aşamadayken hücre analizi yapılmakta ve en çok bilinmekte olan kromozal sağlık sorunları taşımayan sağlıklı embriyo hücresi anne adayının rahmine aktarılmaktadır.

Cinsiyet Belirleme İşleminin Yapılma Şekli

Bebeğin cinsiyetinin belirlenmesine yönelik uygulanan işlemler PGT kısaltması ile isimlendirilen bir genetik tarama sonucu yapılmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için anne adayının tedavinin başlamasından 10 gün kadar önce hazırlık aşamasından geçmesi gereklidir. Bunun nedeni anne adayının yumurta hücrelerinin uzman doktor kontrolü içinde olgunlaşmasının sağlanması ve PGT için hazırlanmasıdır.

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