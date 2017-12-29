Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi
29/12/2017
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden yapılan açıklamada;
“29.12.2017 tarihinde Genç Tv stüdyolarında saat 10:00 ‘da Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen piyangomuzun kazanan şanslı numaraları aşağıda aynen verildiği gibidir
1) En büyük İkramiye 0 km. Fıat Egea Sedan 1,6 Cc full otomatik salon araba 10097
2) 1 adet Lenova Marka Laptop (çantasıyla birlikte) 32798
3) 1 adet Vestfrost Marka normal boy buzdolabı 00601
4) 1 adet Goddes Marka 5 kg Çamaşır Makinesi 24431
5) 1 adet Stilevs Marka mikrodalga fırın 16103
6) 1 adet Star Marka su sebili 12229
7) 1 adet Homestar Marka Gazlı soba 04885
8) 1 adet Sky Marka vantilatör 12201
9) 1 adet Stilevs Marka buharlı ütü 12366
10) 1 adet Samsung Marka DVD-CD radyo çalar 30258