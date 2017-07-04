Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'dan yeni açıklama

Doğruları söylemeye ve uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Yıllardır kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan sıkıntılar daha da kritik bir sürece girdi. Sorunlar çözülmedikçe hastanelerimizin hekimsiz kalma riski her geçen gün artıyor. Hekim özlük hakları iyileştirilmedi. Yapacağız denilen artışlar dahi verilmedi. 1 Ağustos 2017’de yasallaşması beklenen Döner Sermaye Yasası başka bahara kaldı. Lefkoşa’ya yapılması planlanan yeni hastaneden haber yok. 2017 yılının ilk yarısında hekim kayıpları açısından bilanço ağır, Kamu Hizmeti Komisyonu hekim münhallerinin sınavlarını bir türlü yapamadı.

“İstifa oranı söylenildiği kadar çok değildir” diye buyurdu Sn. Faiz Sucuoğlu. Hastanelerin hekimsiz kalmaması için sizi tedbir almaya yönlendirecek sayı kaç sayın bakan? Daha önce söylemiştik, istifaların üzerini örtmeye, küçümsemeye çalışmayın demiştik. Belli ki dikkate almamışsınız. 2017’de kamudan ayrılan hekimleri hep beraber bir daha sayalım:

4 kardiyoloji uzmanı

1 dermatoloji uzmanı

1 beyin cerrahisi uzmanı

1 çocuk nöroloji uzmanı

1 mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı

1 acil servis nöbetçi hekimi= 6 ayda toplam 9 hekim

1 Ağustos’tan sonra ayrılmak üzere izinlerini kullanan hekimlerin varlığını da hatırlatalım.

Söylemekten vaz geçmeyeceğiz. Nitelikli kamusal hizmetleri zayıflatan, üzerimize karabasan gibi çöken “Göç Yasası”nı kaldırın. Hekimleri yıllardır sözleşmeli, mecburi hizmetçi, sigortalı diye çalıştırdığınız yetmediği gibi, şimdi de emekliliğe yansımayan kişisel ödenek adı altında uygulamalar teklif ederek sağlık çalışanlarının sorununu çözmekten uzak bir tutum içinde olmanız, hekim camiasında hem hayal kırıklığı hem de öfke ve üzüntüye neden olmaktadır. Çalışanları sömüren değil, emeğinin karşılığını veren yasalar yapın. İnsanımıza, sağlık hakkını kullanabileceği, içinde yeterli sayıda hekimin şifa verdiği, teçhizatın tam olduğu gerçek hastaneler yapın. Gerçek hastaneleri bu halka borçlusunuz, unutmayın.

Dr Sıla Usar

(Başkan)