Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği İzmir Fuarına Katıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) , 7 – 10 Aralık 2017 tarihleri arasında İzmir -Gaziemir mevkiinde bulunan 11.Turizm Fuar ve Konferansı ” Travel Turkey İzmir ” organizasyonunu İzmir Klasik Otomobilciler Derneğinin (İZKOD) davetlisi olarak Başkan İnanç Babaliki , Asbaşkan ve sportif direktör Burçin Aliusta ve yönetim kurulu üyesi Ali Köroğlu’ndan oluşan bir heyetle ziyaret etti.

Dört gün süren Turizm fuarına 30 klasik otomobille katılan İZKOD standında dernek adına görüşmeler gerçekleştiren heyet , standı ziyaret eden birçok klasikseverle bağlantı kurarak hem derneğin faaliyetleri hakkında hem de ülkemiz klasik otomobillerinin tanıtımı adına bilgiler verdi. Ayrıca Fuara katılan KKTC Turizm Bakanlığı himayesindeki standı da ziyaret eden ekip , burada da bir süre ilerisi için çeşitli görüşmeler gerçekleştirerek derneğin ileriki zamanlarda fayda sağlayacak işbirliklerine de olanak sağladı. İki sayı olarak basılan ” Tomofil ” dergilerinin de tanıtımlarını yapan kafile , fuar süresince dergiyi de birçok klasiksevere ulaştırmış oldu.

Fuarda İZKOD ‘ a destek veren Keskinoğlu Klasik Otomobil Müzesi araçları da yer aldı. Derneğe geçmiş sürede destek veren ve katılım sağlayan İZKOD ve Keskinoğlu Müzesine, dernek Başkanı İnanç Babaliki , İZKOD başkanı sn.Murat Akarsu’ya ve Keskinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı sn . Fevzi Keskinoğlu’na birer Teşekkür ve anı paketi takdim ederek vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Üç gün boyunca çeşitli temaslarda bulunan dernek 2018 yılı içerisinde birçok faaliyet için de çeşitli görüş alış verişinde bulunularak işbirliği devam kararı da alındı. Oldukça faydalı geçen Fuar pazar günü sona erdi.