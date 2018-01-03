Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda görev değişimi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı 31. Olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulu Oda Başkanlığına oy birliğiyle Mustafa Kaymak’ı seçmişti. 7 ay boyunca bu görevi yürüten Mustafa Kaymak, yurt içinde ve yurt dışındaki yatırımları nedeniyle artan yoğunluktan dolayı başkanlıktan ayrılma kararı aldı.

Mustafa Kaymak bu görevini, geçtiğimi Salı akşamı düzenlenen yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası Candan Avunduk’a devretti. Mustafa Kaymak görevine yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyor.

Candan Avunduk’tan boşalan As Başkanlık görevine Atilla Süren, Atilla Süren’den boşalan Yönetim Kurulu Sekreterliği görevine ise, Taner Yolcu oy birliğiyle seçildi.