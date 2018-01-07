“Kıbrıs Üniversitesi”nden Kıbrıslı Türklerle İlgili Araştırma

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi” öğretim görevlisi Haris Psaltis’in, 2007, 2010 ve 2017 yıllarında, Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili araştırma yaptığını ve bu araştırmanın, Rum Haber Ajansı (KİPE) tarafından yayınlandığını yazdı.

Gazete, 3 ayrı zamanda yapılarak, Kıbrıs Türk toplumunun eğiliminin ne olduğunu saptamaya çalışan araştırmanın, Kıbrıslı Türklerin federasyon istediğini, ancak bir arada yaşamak istemediğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Aynı sorularla yapılan araştırmada, “Rum siyasetçilere Kıbrıs sorununda uzlaşılmış bir çözümü uygulayacağı konusunda güvenmiyorum” şıkkını işaretleyen Kıbrıslı Türk oranının, 2007 yılında yüzde 73, 2017 yılında ise yüzde 52 olduğu ifade edildi.

Haberde, araştırmaya katılan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Türkler ile Rumların çok farklı değerleri/ilkeleri bulunduğu konusunu ise, 2007 yılında yüzde 88 oranında, 2017 yılında da yüzde 56 oranında olumlu bulduğu belirtildi.

Habere göre Psaltis, yapmış olduğu araştırmada, 2007 yılıyla 2017 yılını kıyasladığı zaman, gerek konfederasyon, gerekse federasyon çözümünü tatmin edici bulan Kıbrıslı Türk oranının ikiye katlandığını söyledi.

Araştırmaya göre, 2007 yılında yüzde 12 olan “Rumlarla birlikte yaşayabileceğini düşünen” Kıbrıslı Türk oranı ise, 2017 yılında yüzde 22’ye yükseldi.