HABER KIBRIS

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Başlıyor

12/12/2017

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği, Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Mapfree arasında bu akşam oynanacak maç ile başlıyor. Birinci haftanın ilk maçı RA 25 Spor Salonu’nda 20.00’de oynanacak. Haftanın ikinci maçında ise Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi, RA 25 Spor Salonu’nda 20.00’de karşı karşıya gelecek. Basketbolda Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nin birinci haftasının kapanışını Koop Spor ile Girne Amerikan Üniversitesi, Atatürk Spor Salonu’nda 17.00’de oynayacakları maç ile gerçekleştirecek.



TAGS: Kıbrıs Vakıflar Bankası
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