Kıbrıs zirvesinde FETÖ kavgası

Yunan haber sitesi Real’e göre, pazarlıkların son gecesi Cuma sabaha karşı Çavuşoğlu ile Kocyas arasında şu gergin diyalog yaşandı:

*Çavuşoğlu: Türk askerinin tamamen çekilmesini 15 yıl sonra değerlendiririz.

*Kocyas: 3 nedenle anlaşmamız mümkün değil. Bir; Yunan hükümeti Kıbrıs’ta tekrar tanklarınızı kullanmanıza izin verecek bir anlaşmayı imzalamayacak. Yunan Başbakanı Çipras’ın imzalayacağı bir anlaşma ile Kıbrıs’a giremeyeceksiniz. İki; sizde, Türkiye’de darbe yapan bir ordu ile ilgilenmen çelişkili. Üç; komutanlarını darbeye karıştığı için tutukladığını bir orduya güvenemeyiz.

*Çavuşoğlu: Bizim içişlerimize karışmayacaksın. Sana laf düşmez. Sizin Kıbrıs’ta ELAM (Yunan Altın Şafak’ın kardeş partisi) var.

*Kocyas: Biz ELAM taraftarı değiliz. Ona cephe açtık. Demokrasi, ELAM’ın hem faaliyetine, hem de onunla mücadele imkânlarına izin veriyor.

*Çavuşoğlu: Yunanistan’da Bağımsız Yunanlar ANEL (Aşırı milliyetçi) de var. Üstelik onlarla birlikte iktidardasınız.

*Kocyas: ANEL demokratik, halkçı ve muhafazakâr bir parti. Sizdeki Bozkurtlar gibi değil.

KAYNAK: HÜRRİYET | YORGO KİRBAKİ