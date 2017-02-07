Kıbrıs’a insan kaçakcılığı yapan üç Suriyeli’ye ceza yağdı

Larnaka-Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi pazartesi günü Kıbrıs`a insan kaçakçılığı yapan ve ülkeye yasa dışı giriş yaptıran üç Suriyelinin suçlu bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme 35 yaşındaki Abdul Sattar Mohammed`i Kıbrıs`a insan kaçakçılığından 3,5 yıla, 32 yaşındaki Maher Ali Bayram ve 50 yaşındaki Naser Kazem İsmail`i ülke topraklarına yasa dışı giriş yaptırmaktan 18`şer ay hapse mahkûm etti.

15 Suriyeli, 8 Lübnanlı ve diğer 3 kişi, toplam 26 kaçak mülteci 2015`te Kıbrıs kıyılarında kurtarılmışlardı. Söz konusu kişiler Kıbrıslı yetkililere Yunanistan`a gitmek için yola çıktıklarını, seyahat sırasında kaçakçıların başka bir tekneye geçerek kendilerini azgın dalgalarla mücadele eden teknede bıraktıklarını anlatmışlardı.

Suriye’nin Tartus liman kentinden gelen kurtarılanların çoğu polise, kaçakçılara kişi başı iki bin dolar, her çocuk için bin dolar ödediklerini söylemişlerdi.

Kaynak: KHA