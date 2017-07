Kıbrıs’ın Dev Yatırımı City Mall İstikrarlı Bir Şekilde Büyümeye Devam Ediyor

Modern mimari tasarımı ile 28 Ekim 2016’dan beri Mağusa’da Kıbrıs halkının hizmetinde olan City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, büyümeye devam ediyor.

4 katta toplamda 30,000 m2 kapalı alanı, 7000 m2 açık alanı, 60 mağazası, 5 sinema salonu, 1600 m2 eğlence ve oyun alanı, 2 parti odası, 4500 m2 büyüklüğünde konsept mağazası, 1500 m2 süpermarketi, 1000 m2 yapı marketi ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile her yaşa, her zevke ve her keseye hitap ediyor.

City Mall, yapı marketten sinemaya, süpermarketten kuyuma, kadın-erkek- çocuk giyimden ayakkabıya, mobilyadan ev tekstile, fast food yiyecekten aksesuara, cafe’den gençler ve çocuklar için eğlence merkezine, restorandan züccaciyeye; herkese ve ker keseye hitap eden mağazaları ile kısa sürede Kıbrıs’ın çekim noktası haline geldi.

Avantajı alışveriş ve her yaşa hitap eden eğlence olanaklarının yanında 600’den fazla kişiye istihdam olanağı da yaratan City Mall’da ilk 6 ayda cirolarda ve giriş sayılarında rekor artış yaşandı.