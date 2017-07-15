Rum Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklama yaparak “Kıbrıs’ın doğal kaynakları Kıbrıs’ın halkına aittir” söylemini yineledi.



Hidrokarbonlardan edinilecek gelirin aktarılacağı bir “Ulusal Yatırım Fonu” kurulmasına ilişkin yasa tasarısının şu an Rum meclisinde bulunduğu belirtilen açıklamada, 11’inci parseldeki çalışmanın keşif niteliğinde olduğu ve “deniz altı zenginliğinin gelecekteki değerlendirilmesinden edinilecek menfaatin ortak olacağı” öne sürülerek, çıkacak sonuçların Kıbrıs Türk toplumunu da ilgilendirmesi gerektiğine işaret edildi.



Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye’ye “ iyi niyetle ve uluslararası meşruiyet içerisinde hareket etme” çağrısı yapıldı ve “Türk taleplerinin uluslararası hukuk kurallarına uygun olması gerektiği” görüşü ortaya konuldu.