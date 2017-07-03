Kıbrıs'ın en yaşlı mezunu oldu

97 yaşındaki Kıbrıslı Rum Constantinos Georgiades Kıbrıs Üniversitesi'nin en yaşlı mezunu oldu.

1919'da Güney Lefkoşa'nın bir köyünde doğan Georgiades'in hayat hikayeside bir hayli etkileyici.

80 yaşına kadar lise diploması alamayan Georgiades, 89 yaşında üniversiteye girmeyi başardı. Salı günü yapılan mezuniyette ise sosyoloji üzerine dereceye layık görüldü.

Georgiades yaptığı açıklamada "Başarı, hayat boyu öğrenme tutkusunun kanıtı" dedi

Georgiades akademik kariyerini de devam ettirmeye kararlı hukuk okumak istediğini söylüyor.

Toplumun yararlanmasına yardımcı olmak için sosyoloji çalışmalarına karar verdiğini söyleyen Georgiades "Daha iyi bir toplum için, odak kadınlar üzerinde olmalıdır. Çocuk sahibi olanlar onlar. Eğer böyle olmazsa ve bir kadın iyi insanlar yetiştirmek için güçlenmezse, bir toplum nasıl gelişecek? " diye sordu.

1919'da Lefkoşa bölgesinin kırsal kesimi Kokkinotrimithia'da doğan Georgiades, kuşağının çoğunda olduğu gibi, savaşlar ve belirsizlik nedeniyle yaralanmış öfkeli bir hayat geçirdi. Ancak genç yaştan itibaren dünyayı görmek istedi.

"Ailem köyde yaşıyordu ancak eğitim almak için çok genç Lefkoşa'ya taşındım" dedi.

İkinci Dünya Savaşı yıllarını yurtdışında geçirdi; önce Mısır ile Libya arasındaki sınırda yer alan bakkalardan satış yapan bir firma için çalıştı ve ardından İngiliz ordusu ile gönüllü olarak çalışmaya başladı.

1948'de Kıbrıs'a döndükten sonra, kendi işini kurmaya karar verdi.

"Meyve ve sebze suları ile uğraşmak istedim. Kıbrıs'ın tarım ürünlerinin yüksek besin yararlarını fark ettim ve başkaları ile birlikte yurtdışında meyve suyu ihracatı yapmak üzere bir şirket kurduk "dedi.

1973'te iş ortakları ve ortakları, fabrikalarını Kokkinotrimithia sanayi bölgesinde inşa etmeye başladı. ancak inşaat 1974'te durduruldu

Fabrikanın çalışması için planlar bozulduktan sonra, Georgiades, 25.000 £ CYB borcu kaldı. Ona geri ödeme yapmak için bir satış görevlisi olmak zorunda kaldı.



Constantinos şimdi hukuk okumak istiyor

"1974-1985 yılları arasında borcumu ödediğimde, şirketimin Lefkoşa ve kırsal bölgelerde dolaşarak taze meyve suyu ve gıda maddeleri satmak için satın aldığı bir kamyon kullanıyordum. İhtiyacım olan her şeyi ben getirdim "dedi.

Öğrenmeye duyduğu sevgi, "farklı kültürleri görmek ve karşılaştırmak" için 1960'lı yıllarda iki kez Avrupa'da iki yolculuğa çıkmasına yol açtı.

"Mersin'den Türkiye'ye oradan da Ankara, İstanbul, Yunanistan, Yugoslavya, İsviçre, Macaristan, Avusturya, İtalya, Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, İsveç ve Çekoslovakya'ya ilk geldim. Yunan limanından Pire'ye ikinci sefere çıktım "dedi.

1985'te borcunu ödeyerek lisedeyken 1990'da mezun oldu ve üniversite giriş sınavlarına girmek için özel ders aldı.

"Birkaç kez denedim, ancak başarısız oldum. 2009'da üniversiteye girdim "dedi.

Şimdi UCy'nin Hukuk Okulunda Eylül ayında ders almaya hazır.

"Yasa, teknolojiye göre birkaç yılda bir yenilenmek zorundadır. Mevzuatımız bugün geride kalıyor ve eksikliklerimiz var. "

Büyük yaş farkına rağmen, diğer öğrencilerle olan ilişkileri çok iyi.

Yaşlı olarak, onlara tavsiye teklif etme cazibesine karşı koyamadı.

"İyi sağlıklarını korumak isteyenler iyi bir diyet yapmak ve geç kalmalarını önlemek için onlara tavsiyelerde bulunmuştu. En iyi uyku saat 10 ile akşam 5 arasında "dedi.

Georgiades hiç evlenmedi ve şehir merkezinde bir evde yalnız yaşıyordu. "Başka ailelere ait yükümlülüklerim vardı, yerleşmeden önce bu konuları sıralamak için beklemek düşündüm, ancak ne yazık ki olmadı".

Yaşına rağmen, hiçbir yardım almadan iyi yürüyor ve sağlıklı diyetinden dolayı hiçbir ilaç almadığını söylüyor.

"Nabızlarda yaşıyorum. Et yemiyorum çünkü besleyici olması için, tarlalarda otları otlatması gerekiyor. Günümüzde onları sentetik besinlerle besliyorlar "dedi.

O sigara içmediğini ve alkol tüketmesinin sadece soğukluğun başladığını hissettiğinde olduğunu söyledi. "Mikropları ve soğukları öldürmek için yarım ava zivanya içiyorum." Her yemekte limon yiyor.

"Ben hep böyle bir fikrim var, o diyet iyi sağlık için önemlidir. Ben bugün yaşındayım ve ilaç almıyorum. 70'ten fazla kimsenin bir çeşit ilaç almayacağını duydunuz mu? Tanrı'ya şükrediyorum, hiçbirine ihtiyacım yok ve umarım asla vereceğim umulamaz, "dedi Georgiades.

ÇEVİRİ: HABER KIBRIS - KAYNAK: CYPRUS-MAIL