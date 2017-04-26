Kıbrıslı müzisyenlerden çözüm mesajı
26/04/2017
Yıllarca Kıbrıs’ta beraber yaşama ve çözüm için uğraş veren Kıbrıslı Türk müzisyen Yıltan Taşçı ve Kıbrıslı Rum müzisyen Adamos Katsantonis, halkları şarkılarıyla çözüme alıştırmaya çalıştıklarını belirtti
GENÇLERE DESTEK: Adamos Katsantonis, Yıltan Taşçı ile birlikteliklerinin topluma iyi bir örnek olduğunu ifade ederek genç kuşakların şarkılarını dinlemesi ve mesajlarını almasının önemli olduğunu söyledi. İkili gençlere bu konuda destek olmaya da hazır olduklarını söyledi
TARİH ÇÖZÜMÜ YAPANLARI YAZACAK: “Akıncı ve Anastasiadis tarihsel bir sorumluluk üstlendiler çok spesifik bir program uyguluyorlar ve Kıbrıs sorununu çözmek için uğraşıyorlar. Çözüm istemeyen kitleleri hiç dinlememelidirler. Tarih çözüm istemeyenleri yazmayacaktır çözüm isteyenleri ve çözümü sağlayanları yazacaktır.”
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