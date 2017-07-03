Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençler, barış ve dostluk mesajları gönderiyorlar

Kıbrıs Dostluk Programlarına katılan ve yaz döneminde Amerika’da aileler tarafından ortaklaşa konuk edilen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençler, dostluk, işbirliği ve barış içinde yaşama mesajları gönderiyorlar.



Son dönemde, Kıbrıs’taki komite programlarının başında bulunan Büyükelçi Andreas Pirişis, KHA’nın sorularını yanıtlayarak, kendine göre, “bunun, toplumlar arasında güven inşa etmek ve dostluklar oluşturmak için en etkili yol olduğunu, çocuklardan başlayarak hemen ardından ailelere ve genel olarak bu etkinliklere katılan tüm ailelere seslendiğini” söyledi.



Pişiris devamla, “bundan önceki yıllarda, bu programlara katılan ailelerin kazandıklarına gelince, her şeyden önce çocuklar arasında güçlü dostluklar oluşuyor ve bunlar ailelere de geçiyor” dedi.



İlgili bir soruyu yanıtlayan Büyükelçi, bu programa toplam 600 çocuğun katıldığını ve bu yıl, iki toplumdan 54 çocuğun Amerika’ya seyahat ederek aileler tarafından konuk edildiklerini söyledi ve “herkes çok heyecanlı geliyor” diyerek bunun arkasının geleceğini duyurdu.



Yarın, iki toplumlu çocuklar kamp kurmak için Ayios Nikolaos Stegis bölgesine gidecekler.



Pişiris, programda belirlediği diğer bir olumlu verinin, çocukları Amerika’da konuk eden ailelerin, bu çocukları sevmeleri ve onları görmek için Kıbrıs’a geliyor olmaları olduğunu vurguladı.



“Çocuklar, ziyaret ettikleri toplumda ülkelerinin küçük elçileri oluyorlar”.



“Tüm bunlar, gerek Kıbrıs içinde, gerekse dışında, iki toplumun birlikte yaşamak istediklerini, bunu yapabileceklerini, ortak bir devlette dostluk ve işbirliği kurabileceklerini göstermektedir”.



Lefkoşa’daki ABD Elçiliğinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı kısa bir konuşmasında 17 yaşındaki Melina İlarionas, şunları söyledi: “Önümüzde hiç kuşkusuz büyük zorluklar ve büyük fırsatlar var ve bunları sadece birlikte göğüsleyebilir ve bu yılın tarihe geçmesini sağlayabiliriz”.



“Bu eski konuya yeni bir yaklaşımla bakmalıyız. Bunu bugün için değil, bunu, bugün yapacağımız değişiklikler nedeniyle, daha iyi, daha tatmin edici, daha heyecan verici bir gelecek için yapmalıyız”.



Kıbrıs Dostluk Programına da değinen Melina, bu programın uzun yıllardır tüm adadan yüzlerce Kıbrıslı gence, silah yerine, sevgi ve bilinci kullanarak “barış için savaşma” ivmesi verdiğini kattığını vurguladı.



Kıbrıslı Türk genç Hilmi Arika ise, kendisinin, atölye çalışmaları, geleneksel dans ve şarkı grupları, ağaç dikimi etkinlikleri, kilise ve camilerin temizlenmesi, kamp kurma da dâhil, programın geçen yılki tüm faaliyetlerine katıldığını açıkladı.



Hilmi sözlerine devamla, “bu ülkede barış istiyoruz. Gelecekte yeniden yan yana birlikte yaşayabilmek için barış istiyoruz. Bu ülke bizimdir: Hepimize ait olduğunu unutmayınız”.



“Barış, bir tebessümle başlar, Barış dostlukla başlar. Barış, kabullenmekle başlar. Barış elimizdedir” dedi.



Kıbrıs’ta sekiz yıldır faaliyet gösteren program, gönüllüler tarafından oluşturuldu ve özel kaynaklar tarafından finanse edilmektedir.



Kıbrıs Haber Ajansı