Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzisyen ve şarkıcılar 'Baf 2017'in açılışı için seslerini birleştiriyorlar

Ocak ayının son hafta sonu, Baf'ın 2017 Avrupa Kültür Başkenti olarak açıklanması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan açılış töreninin, yüzlerce, organize grup, vatandaş, gönüllü ve öğrencilerin katılımıyla çok zengin olması beklenmektedir.

Tüm Kıbrıs'tan gençler, çocuk ve gönüllüler, tüm adadan profesyonellerle birlik olacak. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzisyenler ve şarkıcılar seslerini, Avrupa Kültür Başkenti kardeş Aarhus koro ve caz orkestralarıyla birleştirecek.

2017 Baf Yönetim Kurulu Başkanı Christos Patsalides, Baf'ın eşsiz bir deneyim... Avrupa değeri ve önemine sahip bir kuruma bağlılık deneyimi yaşamaya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Açılış töreni çok özel olacak. Tüm Kıbrıs'tan katılacak olan korolar, Costas Palamas Caddesi, Kennedy Caddesi ve A' Lisesinde programlar sunacaklar.

Etkinlikte, Sotiris Karayiannis idaresinde Baf Müzik Kulübü, Poli Charalambous idaresinde Orfeas, Turgay Hilmi idaresinde Cyprus Art Music ve Bale Okulu korosu, Yiannis Hadjiloizos idaresinde Orphean Singers, Vasiliki Anastasiou idaresinde Amalgamation Korosu, Zacharia Evaggelou idaresinde Baf Belediyesi Çocuk Korosu ve Kültür Derneği Korosu yer alacak.

“Avrupa Kültür Başkenti Baf 2017” açılış töreni 28 Ocak akşam saat 7'de başlayacak ve Baf'ın tarihi, çok kültürlü ve geniş çapta Avrupa kültürünün kopmaz bir parçası olarak kentin modern kültürü vurgulanacak.



Etkinlik, Walk the Plank grubu ile işbirliği içinde Kıbrıslı sanatçılar ve aydınlar tarafından tasarlanarak uygulandı.



Etkinlik, Baf efsanesi, Pygmalion ve Galatya efsanesinin başlangıç noktası ve anlatı ekseninden esinlenerek hazırlandı.



Etkinlik çerçevesinde, Baf'ın doğuşu dışında, dramatik sunum, yaratıcılık, özgünlük, sanatsal mükemmellik ama aynı zamanda kültürler arası, farklılıkların yanı sıra, birleşik bir vatan umudu gibi Açık Kültür Atölyesinin kavramları vurgulanmaktadır.

Orijinal kompozisyonlar gibi, müzik eserleri uyarlamaları, koreografiler, animasyonlar ve sunumları çevreleyen aktörler, dansçılar, şarkıcıları ve yüzlerce çocuk, Baf'ın doğuşunu anlatarak, 2017 yılı Avrupa Kültür Başkentinin açılışına işaret edecekler.



KHA'ya konuşan Baf 2017 Yönetim Kurlu Başkanı Christos Patsalides kültürel kutlamaları açılışında, Yunanlı şarkıcı Alkistis Protopsaltis tarafından özel üretim olan eşsiz bir konser verileceğini ve buna daha başka sanatçıların da katılacağını söyledi.

Bu arada, Aralık – Ocak ayları için ortak bir eylem bağlamında, Baf'ta organize gruplar, halka, Kıbrıs'ın geleceği konusundaki umut ve beklentilerini yazılı olarak dile getirmeleri çağrısında bulundular.

Bu dileklerin büyük cam bir kutuda saklanacağı ve 2017 Baf Örgütü başkanına iletileceği belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı