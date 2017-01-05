Kıbrıslı Rumlar KKTC'de 10.5 milyon Euro harcadı

Fileleftheros gazetesi, JCC şirketinin verilerine göre, Kıbrıslı Rumların harcadığı 10,5 milyon Euro’dan 3 milyon 732 bin Euro’sunun oteller, 1 milyon 977 bin 275 Euro’sunun kumarhaneler ve 1 milyon 605 bin 974 Euro’sunun KKTC-Türkiye uçak biletleri için kullanıldığını aktardı.

Sadece Aralık ayında KKTC’de kredi kartlarıyla 913 bin Euro’luk harcama yapıldığını yazan gazete, bu miktardan 359 bin Euro’sunun oteller masraflarında, 174 bin Euro’sunun ise kumarhanelerde kullanıldığını aktardı.

Aralık ayında, diğer aylara göre kumarhanelerde daha fazla para harcandığını belirten gazete, Aralık dışındaki aylarda kumarhanelerde yapılan harcamaların 120-130 bin Euro civarında olduğunu kaydetti.

Birçok Kıbrıslı Rum’un Noel öncesinde KKTC’de giyim ve ayakkabı alışverişi de yaptığına dikkat çeken gazete, sadece Aralık ayında mağazalarda 108 bin Euro, süper marketlerde ise 34 bin Euro’luk harcama yapıldığını yazdı.

Gazete diğer aylarda bu gibi harcamaların 35-40 bin Euro civarında olduğunu belirtti.