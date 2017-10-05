Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere ilk kez yardım ulaşmadı

Hükümetin, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan erzak yardımlarına gümrük uygulanacağına dair kararı uygulamaya kondu. Birleşmiş Milletler ve Rum yönetiminden tepki bulan uygulama, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından da eleştirildi

İLK KEZ YARDIM ULAŞMADI: Birleşmiş Milletler Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere erzak yardımı uygulamasını ilk kez dün uygulayamadı. Hükümetin kuzeye gönderilen erzak yardımlarına gümrük vergisi uygulaması nedeniyle sadece tıbbi yardımlar ihtiyaçlılarına ulaşabildi. Sadece 2 araçlık tıbbi yardım konvoyu kuzeye geçebildi

TALİHSİZ BİR GELİŞME: BM Barış Gücü Kıbrıs Türk yönetiminin tek taraflı aldığı kararı eleştirdi. İnsani yardım malzemelerine gümrük ve vergi uygulanması kararını talihsiz bir gelişme olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler, bu konuda karşılıklı bir çözüme ulaşılabilmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı

ANASTASİADİS KIZDI: KKTC hükümetinin kararı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i sinirlendirdi. Anastasiadis bir açıklama yaparak “Rum Yönetimi’nin, KKTC’de yaşayan Rumlara yönelik malzemeler nakledilmesi konusunda alınan karara ilişkin şikayet ve girişimde bulunacağım. Yasal devlet, yasadışı rejime herhangi bir vergi ödemeyecek” dedi

AKINCI DA İKNA EDEMEDİ: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:Özellikle müzakere olmayan bir ortamda, ilişkileri daha da gerginleştirecek davranışlardan kaçınmak gerekir. Yapacak başka iş kalmamış gibi, gönderilen gıda ürünlerinden vergi talep etmek, ortamı daha da kötüleştirmekten başka bir işe hizmet etmeyecektir. Ertuğruloğlu’nun bu tavırları tamiri zor yaralar açmaya devam etmektedir

Hükümetin, BM aracılığı ile KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan erzak yardımlarının gümrüğe tabi olacağına dair kararı 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Karpaz’daki Rum ve Maronitlere haftalık erzak dağıtımı dün yapılamadı.

İlaç ve tıbbi malzemeye muafiyet uygulaması devam ettiğinden Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumlara ve Maronitlere tıbbi malzeme taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü konvoyu ise dün Ledra Palace kara kapısından sorunsuz bir şekilde KKTC’ye geçiş yaptı.

Hükümetin kararı ve bu kararın uygulamaya konması BM Barış Gücü (UNFICYP) tarafından eleştirilirken Rum Lider Nikos Anastasiadis’i öfkelendirdi.

KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan erzak yardımlarının gümrüğe tabi tutulması Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da olumlu karşılanmadı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi de hükümetin bu kararına tepki gösterdi.

BM “Şanssız gelişme” dedi

BM Barış Gücü (UNFICYP), konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak uygulamayı eleştirdi.

BM Barış Gücü (UNFICYP), açıklamasında Karpaz’daki Rum ve Maronitlere yaptığı haftalık malzeme dağıtımını, KKTC’nin aldığı karar nedeniyle sadece tıbbi malzemeyle kısıtlamak zorunda kaldığını belirterek, bu konuda karşılıklı bir çözüme ulaşılabilmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Barış Gücü açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının kararının “şanssız bir gelişme olarak değerlendirildiği” ifade edilerek, “olaydan üzüntü duyarız” denildi.

Uygulama Anastasiadis’i kızdırdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rumlara gönderilen malzemelere yönelik KKTC’de yapılan düzenlemeye ilişkin “yasaklama” ifadesini kullandığı açıklamasında, buna tepki olarak şikâyetlerde ve diğer girişimlerde bulunacağını, gerekirse tedbirler de alınacağını söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis bir etkinlikte yaptığı konuşmada “işgal rejiminin aldığı yasadışı önlemlerin, Crans Montana’da Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iradeye kimin gerçekten sahip olduğunu ve kimin buna sahip olmadığını gösterdiği” iddiasında da bulundu.

Muhalefet eleştirdi

Hükümetin, BM aracılığı ile KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan erzak yardımlarının gümrüğe tabi olacağına dair kararı ve kararın uygulanmaya konması Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) tepki buldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, “Tahsin Bey bizi dünyaya kendi çağ dışı diliyle tanıtmaya ve bu halkın itibarıyla oynamaya devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı uygulamayı doğru bulmadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,özellikle müzakere olmayan bir ortamda, ilişkileri daha da gerginleştirecek davranışlardan kaçınmak gerektiğine dikkat çekti.

Akıncı, konu ile ilgili açıklamasında, “2003’te iki taraf arasında geçişler kolaylaştırıldıktan sonra, 1975’teki koşulların artık var olmadığı bir gerçek olmakla birlikte, yapacak başka iş kalmamış gibi, gönderilen gıda ürünlerinden vergi talep etmek, ortamı daha da kötüleştirmekten başka bir işe hizmet etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri: Konvoy KKTC’ye sorunsuz geçti

Dışişleri Bakanlığı, Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumlara tıbbi malzeme taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü konvoyunun dün sorunsuz bir şekilde KKTC’ye geçiş yaptığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, hükümetin; BM aracılığı ile KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan çeşitli tüketim malzemelerinin gümrüğe tabi olacağına dair kararın 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini, ancak ilaç ve tıbbi malzemeye muafiyet uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak, BM’nin “Kıbrıs Türk tarafının tek yanlı bir kararla vergi kararı almasından üzüntü duyduğu” yönündeki açıklamasının talihsizlik olduğunu kaydetti.

Bakanlık, dün sabah Ledra Palace Kara Kapısı’na gelen ve sadece tıbbi malzeme taşıyan BM konvoyuna herhangi bir kısıtlama veya vergi uygulanmadığını açıkladı.

BM: Şanssız bir gelişme

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP), Karpaz’daki Rum ve Maronitlere yaptığı haftalık malzeme dağıtımını, KKTC’nin aldığı karar nedeniyle sadece tıbbi malzemeyle kısıtlamak zorunda kaldığını belirterek, bu konuda karşılıklı bir çözüme ulaşılabilmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı. Barış Gücü açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının kararının “şanssız bir gelişme olarak değerlendirildiği” ifade edilerek, “olaydan üzüntü duyarız” denildi.

BM Barış Gücü, KKTC’deki Rum ve Maronitlere gönderilen malzemelerin sınırdan geçişine ilişkin bir açıklama yaptı.

BM’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Bu sabah saat 10.50’de Karpaz’daki Kıbrıs Rum topluluğuna insani yardım taşıyan bir BM Barış Gücü (UNFICYP) aracı 40 yıla yakındır olduğu gibi rutin bir şekilde Lefkoşa’dan hareket etti. BM Barış Gücü Kıbrıs Türk yönetiminin tek taraflı aldığı diğer insani yardım malzemelerine gümrük ve vergi uygulanması kararını takiben, bugünkü dağıtımı sadece tıbbi yardım malzemesiyle sınırlamak durumunda kaldı.

BM Barış Gücü, şanssız bir gelişme olarak değerlendirdiği Kıbrıs Türk yönetimince alınan karardan üzüntü duyar. Misyon’un, Kuzey’deki Kıbrıslı Rum ve Maronit topluluklarına insani yardım dağıtma rolü, 3. Viyana Antlaşması diye bilinen ve uzun yıllardır süregelen karşılıklı bir antlaşmaya dayanmakta, yüzlerce yaşlı ve güvencesiz insanın haftalık temel ihtiyaçları sağlanmaktadır.”

Anastasiadis: Şikayet ve girişimde bulunacağım

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin, KKTC’de yaşayan Rumlara yönelik malzemeler nakledilmesi konusunda alınan karara ilişkin şikayet ve girişimde bulunacağını açıkladı.

Anastasiadis, Rumlara gönderilen malzemelere yönelik KKTC’de yapılan düzenlemeye ilişkin “yasaklama” ifadesini kullandığı açıklamasında, buna tepki olarak şikâyetlerde ve diğer girişimlerde bulunacağını, gerekirse tedbirler de alınacağını söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis bir etkinlikte yaptığı konuşmada “işgal rejiminin aldığı yasadışı önlemlerin, Crans Montana’da Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iradeye kimin gerçekten sahip olduğunu ve kimin buna sahip olmadığını gösterdiği” iddiasında da bulundu.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca “ne yazık ki bunun, iki taraftan hangisinin, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için Crans Montana’da gerçekten müzakere etmeye hazır olduğunu gösteren gerçeklik olduğunu” da ileri sürdü.

“İşgal rejimi tarafından alınan ve tam anlamıyla yasadışı olan, aynı zamanda varılan bütün anlaşmalara da aykırı olan bütün önlemlerin, meydana getirmeye çalıştıkları iyi ortamı bozduğunu” da öne süren Anastasiadis, Rum hükümetinin “meydana gelen sorunla” nasıl başa çıkacağının sorulması üzerine ise hükümetin bunu “yasal devletin, yasadışı rejime herhangi bir vergi ödemeyeceği şekilde, etkili bir şekilde ele alacağını” kaydetti.

Erhürman: Tahsin Bey halkın itibarıyla oynuyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan erzak yardımlarına gümrük uygulanacağına dair kararını ve kararın uygulamaya konmasını eleştirdi.

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “BM’nin kuzeyde yaşayan birkaç yüz Rum ve Maronite taşımaya çalıştığı erzak sınırda durdurulmuş ve sadece ilaçlar kuzeye geçebilmiş. Tahsin Bey bizi dünyaya kendi çağ dışı diliyle tanıtmaya ve bu halkın itibarıyla oynamaya devam ediyor!!!” ifadelerini kullandı.