Kıbrıslı Sanatçı Buray boşanacağını açıkladı

Kıbrıslı Şarkıcı Buray, eşi ile ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

Buray’ın basın mensuplarına gönderdiği yazılı açıklamada, Avusturalya'da yaşayan eşiyle uzak mesafelerde yaşamanın getirdiği zorlukların evliliklerini noktalama kararı almalarına neden olduğu bilgisi yer alıyor. İşte Buray’ın ayrılık açıklaması: “Uzak mesafelerde yaşamanın ve yoğun iş temposunun getirdiği zorluklar nedeniyle, Avustralya’da yaşayan eşimle evlilik birliğimizi ortak aldığımız karar sonucu sonlandırma sürecine girdik. Karşılıklı anlaşarak sevgi ve saygı çerçevesinde bu kararı aldığımızı belirtir bu gelişme ile ilgili bilgi verirken, boşanma sürecimizde özel hayatın mahremiyetine göstereceğiniz saygı için şimdiden teşekkür ederiz.”