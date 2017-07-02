Kıbrıslı turistler Şanlıurfa'da kaza geçirdi:13 yaralı
02/07/2017
Şanlıurfa'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Mehmet Zeynel idaresindeki 06 ZPU 97 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Mardin karayolu Çevreyol kavşağında Halil Karadeniz yönetimindeki 63 UB 119 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Şanlıurfa'yı gezmeye geldiği öğrenildi.