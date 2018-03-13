Kıbrıslı Türk Uyuşturucudan Tutuklandı

Rum Narkotik Şube polislerinin, Limasol sakini 23 yaşındaki Kıbrıslı Türk ile 30 yaşındaki Kıbrıslı Rum’u, tasarruflarında uyuşturucu bulundurmak suçundan tutukladığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, polisin, dün sabah yakın, 30 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un kullandığı ve 23 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün yolcu olarak bulunduğu aracı, şüphe üzerine durdurmak istediğini, ancak aracın kaçmaya başladığını, polis ile araç arasında kovalamaca yaşandığını yazdı.
Habere göre aracın durdurulmasının başarılması sonucunda polis, burada yaptığı aramada, içerisinde hintkeneviri bulunan sarma sigara, 8 gr. Kokain, 15 gr kristal metamfetaminin yanı sıra bıçak ve sopa da buldu.
Tutuklanan 23 yaşındaki Kıbrıslı Türk ve 30 yaşındaki Kıbrıslı Rum hakkında Limasol Mahkemesi tarafından 4 gün tutukluluk emri verildi.