Kıbrıslı Türklere Adalet Platformu, BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup yolladı

İngiltere ve KKTC’de Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA) ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) tarafından kurulan Kıbrıslı Türklere Adalet Platformu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup yolladı.

Platform yetkilileri Kerem Hasan ve Hatice S. Kerimgil, mektubu bu sabah Ledra Palas Sınır Kapısında BM Yetkilisine teslim etti. Sınır kapısında ayrıca “Enough is Enough” (Artık Yeter) yazılı pankart açıldı.

Mektup, ayrıca KKTC de faaliyet gösteren İngiliz yurttaşların oluşumu British Residents Society (BRS) tarafından da desteklendi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ gönderilmesi için yazılan mektupta, Guterres’in rapor yayınlaması ve Crans- Montana’daki sürecin neden başarısızlığa uğradığını anlatması; Kıbrıs Türk halkının ucu açık süreçlere destek vermediğini ve federal yönde çözüm çabalarının sonuçsuz kalmasından dolayı artık BM olarak da B Planı ve alternatif çözüm modellerine yönelmesi ve iki devletli çözüm modelinin de gündeme alınması talep edildi.

Mektupta ayrıca, Kıbrıs Türk halkının üzerindeki, insan haklarına aykırı tecrit ve izolasyonun kaldırılması için Genel Sekreterin gereken girişimleri yapması için çağrı yapıldı.

KKTC’DE YAŞAYAN İNGİLİZ TOPLULUĞU (BRS) AÇIKLAMASI…

Mektuba destek veren KKTC’de faaliyet gösteren İngiliz Yurttaşlar Topluluğu (BRS) adına Peter Wilkins, hazırlanan BRS bildirisini okudu.

Wilkins, Birleşmiş Milletler ve BM’nin, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan halkların Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 2. Maddesindeki haklarını teslim etmediklerini ve 2004 yılındaki referandum öncesi “Evet” oyu karşılığında ticari ambargonun kaldırılacağı yönünde verdikleri sözleri tutmadıklarını kaydetti.

Böylesi bir ambargo kaldırma girişiminin şimdi adada çözüme ulaşılmadan ve “Hayır” oyuna rağmen Birliğe kabul edilen Rumların vetosuyla karşı karşıya kalabileceğini belirten Wilkins, Genel Sekreterden haksız izolasyonun kaldırılması ve 2004 referandumu öncesi verilen sözlerin tutulması için elinden gelen çabayı göstermesini beklediklerini ifade etti.