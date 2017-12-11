Kıbrıslı Türklere 'inşaat' tehdidi

: Kıbrıslı Rum vatandaş, 1974’te bıraktığı ve 1985 sonrasında bir Kıbrıslı Türk’e eşdeğer olarak verilen malının üzerine inşaat yapılmaya başladığını görünce Güney Kıbrıs’ta mahkemeye başvurdu. Kıbrıslı Rum’un haklı çıkması durumunda KKTC emlak sektörünü yine zorlu günler bekliyor

TALEPLER AĞIR: Kıbrıslı Rum’un Güney Kıbrıs’ta açtığı davada talepleri oldukça ağır. Kıbrıslı Rum, 10 milyon Euro maddi tazminat, maldaki inşaatın yıkım emri ve malın bir tamam boşaltılmış şekli ile kendisine iade edilmesini talep ediyor. Olası karar, inşaatı yapan Kıbrıs’taki Türk’ün ada dışına çıktığı anda tutuklanmasına kadar uzanabilir

“EMLAK SEKTÖRÜ DİBE VURUR”: Güney Kıbrıs’ta yürütülen mahkemenin sonuçlanması ve bu kararın duyurulmasının ardından Kuzey Kıbrıs emlak sektörünün 2010 yılında Orams Davası sonrasında yaşanan çöküş sürecine girebileceği ifade edilirken, ülkenin ekonomik olarak ciddi sıkıntılara girebileceği de konuşuluyor

Bertuğ TOPAL- HAVADİS

1974’te Esentepe’de bir Rum adına kayıtlı arazinin 1985 sonrası bir dönemde bir Kıbrıslı Türk’e “eşdeğer” olarak verilmesi ve bu yıl içerisinde eş değer malın üzerine bir müteahhit tarafından inşaat başlatılması, 1974 öncesi malın sahibi konumundaki Kıbrıslı Rum’u harekete geçirdi.

Kıbrıslı Türk, eşdeğer olarak kendisine verilen malı, inşaat yapımı için bir müteahhite sattı. Müteahhit şirketi satın alınan arazi üzerinde inşaata başlayınca Kıbrıslı Rum, arazisinin hakları için Rum tarafında mahkemeye başvurdu.

Kıbrıslı Rum hakkını aramak için mahkemeye başvurdu

2017 yılı içerisinde Esentepe’de 1974’te bırakıp gitmek zorunda kaldıkları malları üzerine inşaat yapımına başlandığını gören Kıbrıslı Rum, Güney Kıbrıs’ta mahkemeye başvurarak gerekli belgeleri ibraz ettikten sonra davayı açtı.

Hem müteahhit hem eşdeğer hak sahibi

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açılan davada dava sahibi Kıbrıslı Rum sadece eş değer sahibi yani malın 1985 sonrası sahibini değil arazi üzerine şu anda inşaat Kayım ailesine ait inşaat şirketini de dava etmiş durumda.

“Mülkiyet hakkına tecavüz”

Esentepe’de 1974 öncesi malın sahibi olan Kıbrıslı Rum, hem 1985 sonrası eş değer olarak malı alan arazi sahibine hem de şu anda inşaatı yürüten müteahhide açtığı davayı mülkiyet hakkına tecavüz ve malın ticari açıdan istismarı olarak iddialandırdı.

Talepler ağır

Kıbrıslı Rum’un Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açtığı davada talebi ise oldukça ağır. Kıbrıslı Rum, 10 milyon Euro maddi tazminat ve maldaki inşaatın yıkım emri talebi ile mahkemeye başvurdu.

İadesini de talep etti

Kıbrıslı Rum mahkemedeki bu taleplerine ilaveten malın bir tamam boşaltılmış şekli ile kendisine iade edilmesini de mahkemeye talep olarak sunmuş durumunda. Mahkemenin nasıl bir seyir izleyeceği devamında belli olacak.

Tutukluluk emri çıkacak

Güney Kıbrıs’taki mahkemenin Kıbrıslı Türk eşdeğerci ve müteahhit şirketin aleyhinde bir karar vermesi ve mahkeme emrine uyulmaması durumunda Avrupai Tutukluluk Emri (European Arrest Warrant) de çıkartılabilecek.

Avrupa’da tutuklanabilecekler

Mahkemenin vereceği karara uyulmaması durumunda Avrupai Tutukluluk Emri (European Arrest Warrant) verilmesiyle adı geçen Kıbrıslı Türkler için Avrupa Birliği topraklarında tutukluluk emri verilebilecek. Örneğin bu şahıslar Güney Kıbrıs’a geçtiği anda tutuklanabilecek.

Dava Kıbrıslı Türklere tebliğ edildi

Konu ile ilgili Havadis’in edindiği bilgilere göre Rum tarafındaki dava ile ilgili hem eşdeğer arazi sahibine hem de müteahhit firmaya tebliğler yapıldı. Kıbrıslı Türk şirketin ve arazi sahibinin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri’nde toplantı

Konu ile ilgili hem Cumhurbaşkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirildiği ifade edilirken, davanın Kıbrıslı Türk taraflarının önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdiği ve nasıl adım atılabileceği ile ilgili görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

Ülkeye ciddi zarar verir

2010 yılında Kıbrıslı Rum Meletis Apostolides’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lapta’daki evinin Britanyalı çift Linda ve David Orams tarafından alınması sonrasında Güney’de açtığı ve daha sonra Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi ile Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na taşınan dava ile yaşanan süreç bu davanın sonunda yeniden canlanabilir.

Emlak sektörü dibe vurur

Güney Kıbrıs’ta yürütülen mahkemenin sonuçlanması ve bu kararın duyurulmasının ardından Kuzey Kıbrıs emlak sektörünün 2010 yılında Orams davası sonrasında yaşanan çöküş sürecine girebileceği ifade edilirken, ülkenin ekonomik olarak ciddi sıkıntılara girebileceği de konuşuluyor.

Uzmanlar: İkinci Orams’ı yaratmaya çalışıyorlar

Havadis’e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanları, Kıbrıslı Rumların 2010 yılında yaptıkları ve başarılı oldukları Orams Davası üzerinden KKTC emlak sektörüne taş koyma politikasının yeniden oynanmaya çalışıldığını ifade ederek KKTC yetkililerinin bu konuda ciddi önlemler alması gerektiğini belirtti.

İngilizler halen mal almıyor

Orams Davası sonrasında özellikle Girne bölgesinde yaşanan emlak krizinin izleri silinmişken Kıbrıslı Rumların şimdi de başka bir dava ile bu krizi yenileme çabasında olduklarını ifade eden uzmanlar, “İngilizler halen daha KKTC’den ev almıyor, bunun nedeni Orams davasıdır. Şimdilerde İsrail ve Arap yatırımcıları korkutmak istiyorlar” diye konuştu.

Fotoğraf: Arşiv