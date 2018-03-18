Kıbrıslı Türkler'i duygulandıran benzerlik

DHA'nın haberine göre, O dönemin tanıklarından biri olan tim komutanı komando çavuş Türk Barış Kuvvetleri Derneği Başkanı Adil Çümen, Doğan Haber Ajansı'na konuştu ve Mehmetçik'in Afrin'e girdiği görüntünün aynısını Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale'deki açıklaması sonrasında, TSK'nın yayınladığı görüntüleri izlediklerini söyleyen Çümen, "Görüntüleri görünce, 1974'te Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımı anımsadım, duygulandım" dedi.



Tankların Kuzey Kıbrıs şehir merkezlerine girmesinden sonra binalara Türk bayrağı çekildiğini söyleyen Çümen, "Halk bayraklar çekilince sokaklara koştu. Büyük bir sevinç yaşandı. Şehir merkezine Harbiye Marşı ile giriş yaptık, bayrak da İstiklal Marşı ile binaların gönderine çekildi" diye konuştu.

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Sefa KARAHASAN/ DHA