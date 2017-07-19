Haravgi Gazetesi'nden Neofitos Neofitu yazdığı makalesinde "Kıbrıslı Türklerin Anastasiadis’e artık en ufak bir güvenleri dahi yok" dedi.

İşte o yazı

Seçim kampanyasına erkenden girmeye karar verdiği günden beri Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki uygulamaları hiçbir sonuç getirmedi. Anastasiadis Kıbrıslı Türk liderle, kurduğu her türlü ilişkiyi bozacak uygulamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı hareketleriyle, yalnızca Kıbrıs Rum toplumu içinde değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumu içinde de güvensizlik mesajları gönderdi. Kıbrıs sorununun çözümünden sonra da ihtiyaç olan güven ilişkisini kurmak yerine, kuşku ve güvensizlik yarattı.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in ve mensubu olduğu partinin, faşist ve aşırı sağcı ELAM’a açık şekilde tavır takınma kararsızlığı, Kıbrıslı Türklerin, kendilerini güvensiz hissettiklerin ileri sürerek, onlara karşı yapılan saldırıları siyasi açıdan kullanmalarına müsaade etti. ELAM’ın sunduğu ve AKEL dışında tüm partilerce onaylanan yasa önerisi de bu güvensizliğin en büyük vesilesi oldu.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis, politikaları ile Kıbrıslı Türklere olumsuz mesajlar gönderen diğer siyasi partilerin peşinden gitmekle en büyük sorumluluğu taşıyor. Bir yandan Kıbrıslı Türklerle işbirliği yapmak ve onlarla birlikte yaşamak isterken, diğer yandan Kıbrıslı Türklerin karar alma mekanizmalarına katılımlarını engelleyen ya da üniter devletle ilgili öneriler sunmamız mümkün değildir.

Eğer gerçekten yeniden Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamak istersek, hain darbe ve Türk işgalinden sonra mümkün olan tek çözüm, BM kararlarında belirlendiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu federasyondur. Yeniden birleşmeden ve ortak devletten söz ettiğimiz zaman, bu, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin, üçüncü taraflara değil, yalnızca Kıbrıs halkına hizmet edecek kararları birlikte alması anlamına gelmektedir.