Kıbrıslı yönetmen açlık grevine girdi!

Kıbrıslı Rum yönetmen Panikkos Hrisanthu’nun, “Akama” filmi dolayısıyla aldığı eleştiriler yüzünden dün açlık grevine başladığı haber verildi.

Alithia gazetesine göre, dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Hrisanthu, Akama filminin yol açtığı polemik ve yasaklamaların hala canlı olduğunu, aynı zamanda hala daha bugün ayrımcılıklar ve dışlanmalara maruz kaldığını söyledi.

Açlık grevinin süresiz olduğunu yazan Haravgi ise, açlık grevinin “Uzun Yol” olarak bilinen Lokmacı karşısındaki Ledra caddesinin sonundaki “İrini Salonu” karşısında yapılmakta olduğunu kaydetti.

Film 1950 ile 1975 yılları arasında, genç bir Kıbrıslı Türk adamla bir Rum kızının aşkını anlatıyor.