Kıbrıs’ta casino krizi

Zor durumdaki Kıbrıs ekonomisine bir darbe de güneyden geldi. Rum kesiminde kumarhane açılmasına yeşil ışık yakılmasıyla birlikte KKTC turizminin yara almasından endişe ediliyor. Adaya her yıl 400 bin turist casinolar için geliyor.

Rum Ortodoks Kilisesi, 50 yıldır karşı çıktığı kumar turizmine sonunda “Evet'' dedi. Kıbrıs Rum kesimindeki oteller ve tatil köylerinde, 600 milyon Euro yatırım yapılarak, onlarca casino (kumarhane) açılacak. Bu durum KKTC'yi de etkileyecek. Halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan 26 casinoya, Rumlar ile farklı ülkelerden 400 bin turist geliyor ve yılda 300 milyon dolar gelir sağlanıyor.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Kıbrıs'taki casino turizmi ve Rum kesiminde açılacak casinoların KKTC'ye etkisi'' konusunda bir rapor hazırladı. Toprak raporunda, KKTC'de Türkler tarafından açılan beş yıldızlı tatil köylerinin hemen hepsinde yer alan casinoların ülkenin ekonomisinde, döviz gelirlerinde ve istihdamında önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

KKTC ZARAR GÖRÜR

Raporda şöyle denildi:“Türkiye'den her yıl önemli ölçüde müşteri çeken KKTC'deki casinolar ve bünyesinde yer aldıkları beş yıldızlı tatil köyleri, KKTC ekonomisinin önemli omurgalarından biridir. Güneyde açılacak casinolar, KKTC'ye kumar oynamaya güneyden gelen 400 bin dolayındaki Rum ve diğer ülke turistini de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kalmaya yönlendirecektir. Cenevre'deki barış müzakerelerinin hemen öncesinde adada patlak veren kumarhane savaşlarının KKTC ekonomisine darbe indireceğini şimdiden söylemek olanaklıdır.''

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 28 Haziran'da Cenevre'de başlayan çözüm müzakerelerinin hemen öncesinde, 50 yıla yaklaşan süreden bu yana güneyde izin verilmeyen ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin de karşı çıktığı casinolara izin veren sözleşmeyi imzaladı. Ortodoks Kilisesi'ni “ekonomik gerekçeleri” gündeme getirerek ikna ettiğini açıklayan Rum yönetimi, bugüne kadar kilisenin de karşı çıktığı casinolar konusunda 600 milyon Euro tutarındaki bir yatırıma izin verildiğini duyurdu.

500 MİLYON EURO BEKLİYOR

Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiades “Kıbrıs'ta yeni bir çağın başladığını” belirterek, yatırım ve izin kararnamesini imzaladığını, kumarhane yatırımları ile, Güney'in turizm gelirlerinin en az 500 milyon Euro, gelecek turist sayısının da en az 300 bin kişi artacağını belirtti. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun da; güneyde kumarhane açılmasının, kuzeye gelen İsrailli, Lübnanlı, Ortadoğulu zengin Arap turistleri güneye çekeceğini, tatil köyleri ve kumarhanelerin ciddi darboğaza gireceğini açıkladı.

TURİSTLERİN YÜZDE 80'İ TÜRKİYE'DEN GİDİYOR

Turizm gelirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli bir kaynak. Turizm gelirlerini artırmak için de Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, üç yıllık program uyguluyor. Son 10 yılda turizm gelirlerinde önemli bir artış sağlamayı başaran KKTC için casinoların ayrı bir önemi var. Bu konuda öneml ibir frısat yakalayan KKTC, Rum Kesimi ile ciddi bir rekabet fırsatı yakaladı. Rum Kesimi yılda ortalama üç buçuk milyon turist çekerken bu sayı Rus turistlerin adadan uzak durmaya başlamasıyla 2.5 milyon kişiye geriledi.

Adayı tercih eden turistlerin yüzde 80'i Türkiye'den, yüzde 18'i İngiltere'den, yüzde 9'u ise Almanya'dan gidiyor. Ada, uzun bir süredir, turizm sezonunu 12 aya çıkarmak için özel bir çaba harcıyor.