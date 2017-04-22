HABER KIBRIS

Kıbrıs'ta sıcak balon şenliği

22/04/2017

Kıbrıs'ta sıcak balon şenliği
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Turizm ve Çevre Bakanlığı, “Turizm haftası”tekinlikleri kapsamında bugün Sıcak Hava Balonu Şenliği düzenliyor.

Etkinlike katılan vatandaşlar ve turistler ücretsiz olarak Sıcak Hava Balonlarında uçma deneyimini yaşayabilecekler.

“YÜKSELİYORUZ” adlı etkinlik saat 16:00’da Lefkoşa’da Atatürk Spor Stadyumunda’nda gerçekleştirilecek.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs ekonomisini geliştirmeye yönelik olarak her geçen gün ülkedeki turizm ürünlerini çoğaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Ataoğlu, sıcak hava balonu uçuşlarının Kuzey Kıbrıs’a yeni bir turistik ürün ve katmadeğer yaratacağına inanç belirterek, uçuşlara herkesi davet etti.



TAGS: Turizm, sıcak balon, haber, kıbrıs
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