Kıbrıs'ta sıcaklar üçüncü kişiyi öldürdü

Kıbrıs'ta sıcak hava dalgası, bu hafta üçüncü kurbanını aldı.

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan 71 yaşındaki bir kadın, dün akşam öldü.

Sıcak çarpması sonucu etkilenen insanların sayısı ondan fazla oldu. Pazar gününden gününden beri üçü üçü öldü.

Diğer kurbanlar da 71 ve 60 yaşlarındaki Lefkoşa'dan gelen kadınlardı.

Rum Sağlık Bakanlığı Doktoru Ioanna Grigoriou, CNA ile yaptığı konuşmada 71 yaşındaki kadının 3 Temmuz'da yüksek ateşle Lefkoşa Genel Hastanesine kabul edildiğini, ancak ciddi tıbbı geçmişi yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.