HABER KIBRIS

Kıbrıs'ta turuncu alarm

02/07/2017

Kıbrıs'ta turuncu alarm
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Güney Kıbrıs Kıbrıs Hava Durumu Servisi, Pazar ve Pazartesi günü adanın yüksek sıcaklık tahminleri nedeniyle Turuncu Alarm verdi

Yapılan son meterolojik değerlendirmeler ışığında en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 °c üzerinde iç kesimlerde 41-44 °c sahillerde ise 35-38 °c dolaylarında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

(Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)



TAGS: kıbrıs, hava durumu
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