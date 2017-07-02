Kıbrıs'ta turuncu alarm

Güney Kıbrıs Kıbrıs Hava Durumu Servisi, Pazar ve Pazartesi günü adanın yüksek sıcaklık tahminleri nedeniyle Turuncu Alarm verdi

Yapılan son meterolojik değerlendirmeler ışığında en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 °c üzerinde iç kesimlerde 41-44 °c sahillerde ise 35-38 °c dolaylarında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

(Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)