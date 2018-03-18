HABER KIBRIS

Kibritle oyun yangın çıkardı

Polisiye haberler...Kibritle oyun yangın çıkardı

18/03/2018

Kibritle oyun yangın çıkardı
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GAZİMAĞUSA’DA YANGIN

Gazimağusa'da Ali Türk’e ait ikametgahta çıkan yangın sonucu yatak odası ve içerisindeki bulunan eşyalar tamamen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.

Polis, yangının, muhtemelen küçük yaştaki çocuklarının kibritle oynadıkları sırada elbiselerin tutuşması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Diğer polisiye haber:

KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA 

İskele’de Kalecik dolum tesisleri yakınlarında balık avlanması yasak bölgede, gemilerin geçiş güzergahında ağ atmak suretiyle kanunsuz avlanan B.C.(E-43) hakkında yasal işlem yapıldı.

Dün 19.30 sıralarında meydana gelen olayın,  Sahil Güvenlik ekibi tarafından tespit edildiği belirtildi.



 

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TAGS: polisiye haberler, haber, kıbrıs
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