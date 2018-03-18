Kibritle oyun yangın çıkardı
Polisiye haberler...Kibritle oyun yangın çıkardı
18/03/2018
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Gazimağusa'da Ali Türk’e ait ikametgahta çıkan yangın sonucu yatak odası ve içerisindeki bulunan eşyalar tamamen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.
Polis, yangının, muhtemelen küçük yaştaki çocuklarının kibritle oynadıkları sırada elbiselerin tutuşması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
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KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
İskele’de Kalecik dolum tesisleri yakınlarında balık avlanması yasak bölgede, gemilerin geçiş güzergahında ağ atmak suretiyle kanunsuz avlanan B.C.(E-43) hakkında yasal işlem yapıldı.
Dün 19.30 sıralarında meydana gelen olayın, Sahil Güvenlik ekibi tarafından tespit edildiği belirtildi.