Kidd: Karşılıklı suçlamalar kimseye fayda sağlamaz

Kathimerini gazetesi, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’le gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.

Kidd söyleşisinde, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının nereye gideceğinin anlaşılabilmesi için birkaç ay beklemesi gerektiğini, Mart ayı sonrasında, bugüne kadar gerçekleşen ilerlemenin yeniden yakalanarak hızlıca ilerlenmesini umut ettiğini belirtti.

En zor konularda bile çok büyük ilerlemeler olduğunu öne süren Kidd, Crans Montana zirvesinde çıkmaza girilmesinden kimin sorumlu olduğu şeklindeki bir soruya ise, şu anki konunun bu olmadığı, konunun şimdi, Mart ayında nasıl ileri gidilebileceği olduğu yanıtını verdi.

Kidd, aynı hataları yapmamak için geçmişe de bakılması gerektiğini ancak karşılıklı suçlama oyununun kimseye bir faydası dokunmayacağını belirtirken, Mart ayı geldiğinde, çalışmaların yeniden nasıl başlayabileceğine dair görüşmeler yapılması konusunda herkesin hazır olmasını umut ettiğini yineledi.

Altıncı başlık olarak nitelendirdiği güvenlik ve garantiler konularında ilerleme gerçekleşmesinin, toprak gibi henüz kapanmayan diğer başlıklarda da ilerleme kaydedilmesini sağlayacağını öne süren Kidd, “beşlilerin (Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafları kastediliyor) BM ve AB’yle Haziran-Temmuz aylarında yaptıkları müzakerelerinin ideal bir müzakere modeli olmaya başladığı” iddiasında bulundu.

Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinin sürece katılmasının sorulması üzerine Kidd, “başkalarının sürece dahil edilmesinin olası bedelleri olabileceğini, önceden başarılmış odaklanmanın kaybedilebileceğini” ifade etti.

Kidd, Kıbrıs sorunu çözülmeden geçen her anın kuşkuculuğu daha da arttıracağını, Mart ayından sonra gelişme yaşanmasında meydana gelecek her gecikmenin de bu artışa katkı koyacağı inancını belirtti.