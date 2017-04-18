Kılıçdaroğlu: Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, YSK’nın mühürsüz zarf ve oy pusulası kararını şiddetle eleştirdi ve “Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bir halk oylamasını geride bıraktık. Bunun üzerinde konuşacağım. Öncelikle sandığa giderek oyunu kullanan bütün vatandaşlarıma en içten sevgiler saygılar sunuyorum ve onları yürekten kutluyorum. Demokrasiyi oyladık, tek adam mı parlamenter rejim mi? Bütün vatandaşlarımızı sandığa gitmesi için ikna etmeye çalıştık. Bunun tarihi sorumluluğu vardı. Sandığa giden bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu referandum nasıl yapılmalıydı? Bunu ben belirleyemem. Nasıl yapılacağını öngören temel kural anayasada yer alıyor. Bu referandum gerçekten anayasanın öngördüğü şekilde mi yapıldı? Anayasada öngörülen bu kurallara göre bir halk oylaması yapılmadı.

Biz bütün bunlara rağmen sandığa giderek oyumuzu kullandık. Eşit olmayan koşullarda bir referandum yapıldı. Bu referandum adil bir referandum muydu? OHAL’den yararlanarak bir kanun çıkardılar. OHAL çerçevesinde çıkan kanun dolayısıyla AYM de buna bakmam diyor. Her şeye rağmen hayır oyu verdik.

“YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE HAYIR…”

Evet için devlet kampanyası hayır için millet kampanyası haline dönüştü. Özel anketörler bulup ceplerine para koydular. Yüzde 60 evet çıkacak dediler. Üzerimizde baskı kurdular, sandığa gitmeyi engellemek için her türlü yola başvurdular. Ama biz vicdanımızla, kararlılığımızla gittik ve yüzde 50’nin üzerinde bir hayırı sandıkta ifade ettik. Ama bu başarı tek başına CHP’nin başarısı değildir. Bu başarı demokrasiyi savunan herkesin ortak başarısıdır.

“BU BİR DEMOKRASİ DESTANI”

Saadet Partili olsun olmasın, bütün mütedeyyin kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum, gidip hayır oyu kullandıkları için. Vatan Partisi ve üyelerine, ÖDP’nin genel başkan ve üyelerine, üst düzey yöneticileri hapiste olmasına rağmen HDP’ye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye’nin bekasını her şeyin üzerinde tutan ülkücü ve milliyetçilere teşekkür ediyorum. Hepimiz demokrasi paylasında birleştik. Bu bir demokrasi destanıdır.

Son teşekkürü de CHP’nin örgütlerine yapmak istiyorum. Hepimiz demokrasi için çalıştık, kucaklayıcı bir dil kullandık. Sırf demokrasi için. Kılıçdaroğlu dilini değiştiriyor, bize tuzak kuruyor dedik. Dilim neyse bugün ve yarın da öyle olacaktır. Hiç kimseye zulüm yapmadık. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşayacağız.

Meşruiyeti tartışmalı olan bir anayasa değişikliğini referanduma götürdük. Demokrasiyi reddeden bir anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışılır. Bu anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışmalıdır. Demokrasiyi yok eden bir anayasa değişikliği olamaz. Yürürlüğe girebilir ama meşruiyeti tartışmalı olacaktır. Bugün bu baskı anayasasına hayır diyenlerin oranı yüzde 50’nin üzerindedir.

Referandum sonrası hepimiz evdeyiz. Bir haber geldi. YSK mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçersiz sayacak diye. Akşama doğru genel merkezde bir basın toplantısı yaptım ve YSK’yı uyardım. Referandumun meşruiyetine gölge düşürüyorsunuz diye.

Üzerinde sandık kurulu ve ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Siz hangi hakla, hangi ahlakla bunu geçerli sayarsınız. Seçim Kanunu 101. madde; arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir. Bunu anlamama için aptal olmak lazım diyor vatandaşın biri. Siz kendinizi sizi oraya getiren iradenin temsilsici olarak görüp kararlarınızı ona göre mi veriyorsunuz?

Siz 11 kişi kendinizi ne sanıyorsunuz da TBMM’nin üzerinde bir güçle kendinizi konumlandırıyorsunuz. Bu referandum şaibeli, şaibeyi besleyen de YSK’dır. Kanunda bu kadar açık hükümler varken bunlar geçerli olabilir diye karar alıyorlar. Bu maç ortasında kuralların değiştirilmesidir. Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir, bu seçimin mührü yoktur.

“24 MİLYONUN NAMUSU İÇİN BAŞVURUYORUZ”

YSK Başkanı oyların sahte olup olmadığı kesinleşmedikçe oylar geçerlidir diyor. Bu mühürler oyların sahte olmasının önüne geçilmesi için yapıldı, bunu anlayamadın mı? Bugün başvuru yapıyoruz. 24 milyon oyun namusu için başvuruyoruz.

“MİLLETVEKİLLİĞİ SÖZÜ MÜ VERİLDİ?”

Diyarbakır’dan bir vatandaşım aradı ve Sayın Kılıçdaroğlu şunu neden söylemiyorsunuz dedi; Ey YSK üyeleri sizlere milletvekilliği sözü mü verildi? YSK, AYM’nin kararını da takmam diyor. Ben maçın ortasında bana bir talimat gelirse oyunun kurallarını değiştiririm diyor. Hakim dediğiniz kişi hukukun üstünlüğüne göre karar verir.

Mühür yazıların altına basılır, zarflara basılır, mühür basılırsa sözün bittiği yerdir. Mühürün diğer anlamı da sona erdirmektir. Mühür insanlık tarihi kadar eskidir. Kararı bir belgeye bağlama ve mühür vurma… Mühür aynı zamanda bir güvencedir. Siz bu gerçekleri reddederek mühürsüz oy pusulası ve zarfları kabul ediyorsunuz. Bunu bir kişinin arzusuna göre yapıyorsan sen hakim değilsin.

Hz. Peygamberimiz de kendisinden önceki peygamberleri tasdik eden peygamber olarak nitelendirilir, mühür bu kadar önemlidir. Şimdi ben mühürü saymıyorum diyeceksiniz. O nedenle bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Burada milli irade tecelli etmemiştir. Sabote eden de birilerinden talimat alan ve kendisine yargıç diyendir. Bu seçimin mühürsüz olduğunu herkes kabul edecek. Bütün dünya kabul edecek. Bu seçim mühürsüz seçimse söyleyecek söz bitmemiştir. Mühür yoksa sözümüz bitmemiştir.

Üsküdar’a geçen çalınan atını geri alan Köroğlu’dur, bunu kimse unutmasın. tarih çalınan atını geri alan Köroğlu’nu yazar. Tarih atı çalan hırsızları asla yazmaz.”