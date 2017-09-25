Kılıçdaroğlu referandum için üçlü zirve çağrısı yaptı

Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'taki referandum için önemli bir açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'taki referandum ile ilgili olarak, "Süratle Irak merkezi yönetimi ile Türkiye ve İran'ın bir araya gelerek soruna ortak çözüm üretmeleri gerekir. Eğer ortak çözüm üretilebilirse Türkiye bu konuda önemli mesafe alabilir." dedi.