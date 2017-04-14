Kılıçdaroğlu: Tartışabilseydik 'neden' diye soracaktım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, referandum için liderlere yaptığı TV'de tartışma çağrısını hatırlattı ve "Uygarca tartışabilseydik, neden diye soracaktım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Davet ettim, hakikatin ortaya çıkmasından korktular, gelmediler. TV'lere çıkıp kendi düşüncelerini topluma anlattılar. Nasılı anlattılar, neden sorusuna cevap vermediler. Oysa birlikte uygarca tartışabilseydik, neden diye soracaktım. Neden milletvekili bakana soru soramıyor.

Neden hükümet Meclis'ten güvenoyu istemeye tenezzül etmiyor. Neden cumhurbaşkanının tarafsızlığını ortadan kaldırıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedebilecek, OHAL ilan edebilecek. Bu yetkilere tek adam sahip olmak istiyor ama bir tek neden sorusundan kaçıyor.

AK Parti, MHP'li, HDP'li, Saadet Partili yurttaşlarım gelin cumhuriyetimizi koruyalım. Bu ülkede yeni bir haneden gerekiyorsa hep birlikte soralım; neden? Bizim evlatlarımız Arap çöllerinde şehit olurken Suriyelilere vatandaşlık veriliyor, neden? Neden diye düştük yollara, yanıtını almadan sandığa gidiyoruz.

Parti başkanı da olan cumhurbaşkanına milli güvenlik politikalarını belirleme yetkileri veriliyor, neden? Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılıyor, neden? Meclis Başkanı'nın cumhurbaşkanına vekalet etmesi uygulamasından vazgeçiliyor, neden? Cumhurbaşkanına kararname yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanına TBMM'yi devre dışı bırakarak istediği kadar başkan yardımcısı atama yetkisi veriliyor, neden?

80 milyonun can güvenliği tek bir adama emanet ediliyor, neden? Bir partinin genel başkanı 15 üyeli AYM'nin 12'sini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, HSK üyelerinin yarısını kendi tayin edecek.

Bize sizlere neden bu anayasa değişikliği sorusunun yanıtı verilmedi. Hakaretlerle bu sorunu yanıtı geçiştirildi. Sorularımıza cevap verilmediği için hep birlikte güçlü bir yanıt vereceğiz."