Kılıçdaroğlu: YSK seçime gölge düşürmüştür

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Sandığa giden tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz koşullar eşit olmamasına karışın demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Anayasalar toplumsal uzlaşma belgesi olmalı. Toplumun en az yüzde 50'si bu anayasaya hayır diyor.

İradesini beyan eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eşit olmayan koşullarda referasnum gerçekleştirdik. Biz buna rağmen elimizden geleni çabayı gösterdik. "Evet"i savunanlar hukuk dışına çıktı.

Hepimizin anayasası olacak. Bir kişinin bir grubun yasası değil. Bu anayasa değişikliği ve bütün anayasa toplumsal uzlaşma olma niteliğini yitirmi,ş durumda. Bu gerçek önümüzde dururken siyaset kurumuna bir şey düşüyor: Anayasayı toplumsal uzlaşı metnine dönüştürmek.

YSK bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Yüksek Seçim Kurulu'na soruyorum; yasa maddesi böyle, genelge de böyle. Bir kişinin itirazı üzerine bunları geçerli sayıyorsunuz, neden? Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez. Bunu doğru bulmuyoruz. Milletin kararına YSK gölge düşürmüştür. Referandumu tartışmalı hale getirdiler. YSK referandumun güvenliğinden sorumluyken aklın alacağı şey değil.