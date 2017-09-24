Kilo vermeye çalışırken yaptığınız 4 hata

Hata 1: Pazartesi günü diyete başlamak.

Rejimlere ve yeni kararlara nedense haftanın ya da ayın başında başlama eğilimindeyiz. Oysa bu alınacak en son kararlardan biri. Kendinize böyle tarihler koymak yerine neden kilo aldığınızı saptamanız çok daha doğru bir adım olacaktır. Örneğin geceleri mi yemek yiyorsunuz, az mı hareket ediyorsunuz ya da tatlıya mı düşkünsünüz gibi soruların cevaplarını kendinize vermelisiniz. Daha sonra yapmanız gereken şey ise rejimin ilk başındaki 3-5 gün arasında kendinize bir gıda günlüğü tutmaktır. Ne yediğinizi tuttuğunuzda nerede fazla kaçırdığınızı, nelerde kendinizi tutamadığınızı daha net görürsünüz. Böylece onlar üzerine çalışır ve sıkıntılı noktaları değiştirmeye başlarsınız. Ayrıca hareketinizi ölçmek için adım sayar gibi uygulamalar idealdir. Bu gibi etkinlik ölçer uygulamalarla gün içerisinde ne kadar hareketli olduğunuzu anlayabilirsiniz.

Hata 2: Kilo kaybının durmasından yakınmak

Vücudunuz, ağırlığının yüzde 5’ini kaybettikten sonra sizi eski noktaya geri taşımak için iştahınızı artıran hormonlar salgılamaya başlar. Aynı günlük işlevleri daha az enerji yakarak daha verimli hale getirmeye çalışır, böylece siz de daha az kalori yakarsınız. Bu vücudun kendin korumak için aldığı bir tedbirdir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysanız elinizde bir plan olsun. Egzersiz sürenizi artırarak ya da daha dirençli bir diyet uygulayarak geminin tekrar limandan ayrılmasına yardımcı olmalısınız. Kilo vermeye yeniden başlayınca normal diyet düzeninize geçebilirsiniz.

Hata 3: Ödül haftasını beklemek

Gerçekten bir şeyi yemek istiyorsanız onu belli bir ödül haftasına koymak sizi sadece strese sokar. Bunu yaptığınızda günlük kaçamakların önüne geçmek konusunda daha sabırsız olursunuz ve diyet yaptığınız tüm haftayı bir anda geri sararsınız. Bunun yerine her güne yemeyi sabırsızlıkla bekleyeceğiniz bir şey ekleyin. Bu istediğiniz şey fazla besleyici değilse ufak ufak tüketin.

Hata 4: 20’li yaşlara geri dönmeye çalışmak

Daha öncesinde yapıp iyi sonuç aldığınız bir diyeti şimdi tekrar yapıp yine aynı sonucu alabileceğinizi düşünüyorsanız büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çünkü vücudunuz o ağırlıkta kalmak ve aktif olarak kilo kaybına karşı savaşmak istiyor. Eğer ilk kaybettiğiniz ağırlığı geri kazandıysanız yaptığınız diyet sürdürülebilir değil demektir.