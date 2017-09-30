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Kilolar gitti sakallar uzadı

Ocak ayında Kanal D’da başlayacak “Fatih” dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak olan Kenan İmirzalıoğlu, Önceki gün dizi imajıyla objektife yansıdı.

30/09/2017

Kilolar gitti sakallar uzadı
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Kilolar gitti sakallar uzadı

“Fatih” dizisinin çekimleri Bursa’da başladı. Kenan İmirzalıoğlu da yeni dizi imajıyla önceki gün ilk kez objektife yansıdı. Yeni rolü için haftalar öncesinden hazırlıklara başlayan oyuncunun hayli kilo verdiği, sakallarının da da epey uzadığı görüldü.

 Kilolar gitti sakallar uzadı

Binicilik ve kılıç öğrendi

Dizide 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’e hayat veren İmirzalıoğlu’nun, bu role fiziksel olarak hazırlanmakla kalmadığı, binicilik ve kılıç dersleri de aldığı biliniyor.

Kilolar gitti sakallar uzadı



TAGS: KANAL D, Fatih Sultan Mehmet, kenan imirzalıoğlu
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