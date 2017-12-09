Kilolara kalıcı vedanın püf noktaları

1. Eşinizle tartışıyorsunuz

Araştırmalar, çiftler arası tartışmaların yemeklerden sonra daha az kalori yaktırdığı gibi tartışan çiftlerin daha çok yemeğe yatkın olduklarını ortaya koyuyor. Sağlık ve yaşam tarzı uzmanı Claire Hegarty, durumun önemini şöyle açıklıyor: “Kişinin ruh hali ile ne yedikleri arasında doğrudan bir ilişki var ve tam da bu yüzden diyetler tek başlarına uzun dönemde işe yaramıyor. Çünkü birçok insanın düşünce sistemlerini ve davranışlarını daha üretici olacak bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor.” NLP ve hipnoterapi alanlarında da sertifikalı bir terapist olan Hegarty; strese girmiş insanların o an için kendilerini mutlu edecek bir şeye yöneldiklerini ve çoğu durumda bunun yemek olduğunu ekliyor.

Zayıflama çözümü:

“Düşük moralli veya stresli olmanızın sebeplerini araştırın uzun vadede sağlıklı kilo vermenin anahtarı, bu döngüleri nasıl aşacağınızı öğrenmek” diyor Hegarty.



2. Daha çok sıvı tüketmeye ihtiyacınız var (Elbette şekerli içecekler değil!)

Su, diyete yardımcı en ucuz içecek. Çalışmalar gösteriyor ki; her öğünden 30 dakika önce 2 bardak (2 x 250 ml) su içenler, içmeyenlere kıyasla 2,25 kg daha fazla kilo verebiliyor. Beslenme terapisti Chana Nichtburg, “Vücudu susuz bırakmak (dehidrasyon), gerçekten suya ihtiyacınız olan durumda sizi yemek yemeye sevkedebilir” diyor.

Zayıflama çözümü:

Gün boyunca içtiğiniz su miktarını kontrol etmek, aşırı yemek yemenizi engeller. Şayet öğün sonrası veya öğünler arası açlık hissederseniz, bir bardak su için bu sayede, artık açlık hissetmezsiniz.



3. Uykuyu ihmal etmişsiniz

Gözlerinizi yeterince kapamamak; vücudunuzu tokken bile sürekli aç hissetmenizi sağlayacak bir hormon üretmeye yönlendirebilir. Uyku kalitesi yüksek insanların, iyi uyuyamayanlara göre daha kolay kilo verdiğini gösteren birçok bilimsel araştırma bulunuyor. Birisi iyi uyuyamadığı zaman enerji ve motivasyon eksikliği hisseder. Bu nedenle de midelerine en kolay indirebilecekleri atıştırmalıklara yönelirler.

Zayıflama çözümü:

Şekerli, kafein ihtiva eden içecekler ve elektronik cihazlarla olan ilişkinizi yatağa girmeden en az beş saat önce kesin. Şayet aklınızda dolanan tilkiler ve sıkıntılar varsa yatmadan önce bunların hepsini bir kağıda yazın, bir nevi zihninizi yazıya "download" edin.



4. Kalori illüzyonu

Bir araştırma aktivite takip cihazlarının egzersiz sonrası kalori yakım değerlerini abartarak, antrenman esnasında insanları daha çok yemeğe yönlendirdiğini gösteriyor. Bu da vücudunuzun fazla yağ tutmasına ve ağırlaşmanıza neden oluyor. Ünlülerin fitness antrenörü Laura Williams, şunları söylüyor: “Kardiyo makineleri ve aktivite takip cihazlarındaki yaklaşık kardiyo hesapları sıklıkla doğru olmadığı için suçlanabilir. Bu nedenle çalışma sonrası yemeğinizi yanlış planlamak da bir sorun yaratır.”

Zayıflama çözümü:

Maydanozu salatalara veya çorbalara ekleyin. İçindeki besleyici maddeler, kendiliğinden çorbanın içerisine karışacaktır.



5. Yeteri kadar maydanoz yemiyorsunuz

Diüretik özelliğe sahip maydanoz, salataları renklendirdiğiniz bir garnitürden çok daha fazlası: Daha sık tuvalete gitmenizi sağlayacağından kilo vermenizi tetikler, (böylece vücuttaki fazla su kolay atılır), sindirime yardımcı olur (parçalanmayı hızlandırır) ve açlığınızı bastırır.

Zayıflama çözümü:

Antrenmandan sonra yiyorsanız, öğününüzün iyi oranda protein ve karbonhidrat içermesine dikkat edin fakat kalori sınırlarını göz önünde bulundurarak. Tam tahıllı bir somon sandviç birden çok faydalı işi aynı anda görürken, meyveli bir kek ve latte ikilisi aynı işi görmez!

6. Yanlış kahvaltı yapıyorsunuz

Bazı müsliler ve tahıl karışımları, kase başına 18 g şeker içerir ve kan şekeri düzeyinizi artırır. Bu da öğle yemeğinden önce tekrar yemek yemenize neden olabilir.

Zayıflama çözümü:

Protein, sağlıklı yağlar, yumurta, avokado ve füme somon gibi gıdaları tercih edin. Bu tarz besinler şeker seviyelerini sabit tutuyor ve sizi tatmin ediyor.



7. Streslisiniz

Stres iştahı artıran hormonları tetikler. Vücut, bize ihtiyaç halinde "savaşmak ya da kaçmak" için enerji veren kortizol üretir. Vahşi hayvanlardan kaçarak veya saklanarak hayatta kaldığımız dönemler için harika ancak modern zorluklarının stresi sürekli kılması, kortizolü kronik olarak yükseltebilir ve bu da hücreleri insülinin glikoz depolamasına karşı dirençli hale getirerek şeker arzulamanıza yol açar. Aynı zamanda yağ yakma kabiliyetinizi de düşürür ve daha fazla yağ depolamanıza neden olur.

Zayıflama çözümü:

Planlamak önemli böyle elinizde hep sağlıklı seçenekler hazır olur. Aceleci çözümlere yönelmeyin.



8. Yemek yerken televizyon izliyorsunuz

Televizyon izlerken beyne giden sinyaller kesintiye uğradığından dikkat dağılır ve gereğinden fazla yemek yersiniz.

Zayıflama çözümü:

Yemek için zaman ayırın ve telefonlardan, bilgisayarlardan ve televizyonlardan uzaktayemek yiyin. Her öğüne en az 15 dakika ayırın, kendinize çiğneme ve sindirim için zaman tanıyın. Gıdalarınızı koklamak ve tadını çıkarmak sinir sistemini yatıştırır, uzun vadede beden farkındalığını artırmaya ve daha iyi gıda seçeneklerini geliştirmeye yardımcı olur.



9. Baskül takıntılısınız

Ağırlık 24 saat içerisinde değişim ve dalgalanmalar gösterir, günde birden fazla tartılmak size kilo hareketlerinizle ilgili sağlıklı bir veri sunmaz.

Zayıflama çözümü:

Sabahları giyinmeden önce tartılın ve bunu haftada iki defa yapın. Kendinizi şişkin hissediyorsanız (vücudun su tutması kilonuzu artırır) tartıya çıkmayın ve tartılma konusunda kendinizi sorunlu hissediyorsanız bunu kesin.



10. Çay molası vermemişsiniz

Mola vermek, gün içinde dinlenmek sinirleri yatıştırır ve gerginliği alır. Bunlar da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlarken, gereğinden fazla yemenizin önüne geçer. Çok koyu, sert veya şekerli tercih etmediğiniz sürece, lezzetli bir bardak çay kilo kaybına da yardımı olur.

Zayıflama çözümü:

Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi yağları parçalar, yağ hücrelerinden yağ salınmasını tetikler ve karaciğerin yağı enerjiye dönüştürme hızını artırır, nane çayı da iştahı kapatır.



ZAYIF VEYA ŞİŞMAN GIDALAR?

Bir çikolata barı yemek yerine bir salata barına yönelenlerden misiniz? Gıda etiketlerinin üzerindeki satır aralarına dikkatli bakın. Göreceksiniz ki sağlıklı olduğunu düşündüğünüz birçok gıdanın gizli yaramazlıkları var.



Enerji barları

İçeriğe dikkat edin (glikoz, maltoz, dekstroz, sakaroz vb). Düşük yağlı ya da yağsız olarak pazarlananlar, kilo aldırıcı şekerlerle dolu olabilir.



Konserve ve korunmuş meyveler

Bir dilim pastadan daha iyi bir seçenek olsa da şekerli sıvılar içinde korunmuş meyvelerin 100 gramı 79 kalori ve 17 g şeker içerebilir.



Salatalar

Akıllıca değil mi? Yanlış. Yapılan bir araştırma, paketlenmiş salata ve soslarının 800 kalori ve 40 g yağ içerebildiğini gösteriyor ki; bu da iri bir fast food hamburgeri ve yanında normal boy bir kızarmış patatesi neredeyse geçiyor.



Diyet içecekler

Şeker konusunda haklı olabilirler ama kaloriden uzak durmayı başaran bu içeceklerin açlığı ve aş erme hissini artırdığını gösteren araştırmalar var.



Hazır sandviçler

Bazı sandviçler 900 kaloriye kadar çıkabilir, alırken soslar dahil içindeki her şeyi öğrenin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.