Kim Jong Un yönetiminde 5 yılda 340 kişi idam edildi

Merkezi Güney Kore'de bulunan Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un döneminde 2011 yılından bu yana 340 kişi idam edildi.

Güney Kore merkezli Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü’nün yayımladığı rapora göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un iktidara geldiği 2011 yılından bu yana 340 kişi idam edildi. Raporda idam edilen 340 kişiden 140’ının hükümet yetkilisi ordu mensubu ya da İşçi Partisi yetkilisi olduğu kaydedildi.

İdam edilenler arasında Kim Jong Un’un eniştesi ve Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Chang Song Thaek de bulunuyordu.

Önceki gün Kim Jong-Un’un ülkede yeni yılı kutlanmasını yasakladığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Kim Jong-Un halktan İsa’ya değil babaannesine tapınmasını istemişti.