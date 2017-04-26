Kim Milyoner Olmak İster ve Murat Yıldırım ödüllendirildi

Bir süre önce Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu olan Murat Yıldırım ödül aldı.

Geçtiğimiz Şubat ayı başında, Kenan Işık’la özdeşleşen ‘Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu oyuncu Murat Yıldırım üstlenmişti. Murat Yıldırım’ın sunuculuğunun ardından program sosyal medyada pek çok eleştirinin yanında övgü de aldı. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ödüllerinde de ünlü oyuncunun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’, yılın en iyi yarışma programı seçildi. Murat Yıldırım da aldığı ödülün fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.