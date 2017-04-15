Kimler Saç Ektirebilir?

Saç ekimi, kellik sorunu için kullanılan en etkili teknolojilerin başını çekiyor. Kimlerin saç ekimi yaptırabileceğini ise Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur açıklıyor:

Saç ekimi yaptıranlar arasında, farklı yaş gruplarından ve farklı cinsiyetten pek çok insanın olduğunu görürüz. Kimlerin saç transferine en uygun adayın olduğunu ancak saç ekimi merkezlerindeki uzman doktorlar belirleyebilir. Doktorunuzla yapacağınız ön görüşme sonrasında saç ekimi için doğru bir aday olup olmadığınız anlaşılacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse, beş yıldan fazla ya da Norwood ölçeğine göre 3. aşamaya gelen kellik durumlarında; Yıllardır saç dökülmesine karşı ilaç kullanmasına rağmen, sağlıklı sonuçlar alamayıp, aynı oranda saç dökülme sorunuyla boğuşan ve kel olanlarda; Yıllardır saçsız, kel ve seyrelmiş saçlarla yaşamasına rağmen, daha genç ve aktif bir görüntü isteyen erkek ve kadınlara ;Travma veya yanık saç olgusuyla saçlarını kaybetmiş kadın ve erkeklere; Yüz gerdirme gibi estetik cerrahi operasyonu ya da farklı kozmetik işlemler sonrasında saçını kaybetmiş erkek ve kadınlara saç ekimi yapılabilir.

Donör alan çok azsa saç ekimi yapılabilir mi?

“Saç ekimi için doğru aday olup olmadığınızı öğrenerek, saç ekimi işleminden sonra nasıl bir görüntüye kavuşacağınızı aşağı yukarı tahmin etmeniz mümkün olacaktır. Her zaman söylediği gibi, donör alan kıllarının kısıtlı sayıda olması, cerrahinin titizlikle yapılması gerekliliğini beraberinde getirir. Hasta her zaman gerçekçi beklentiler içerisinde doktoruna sorular sorarak saç ekimi ameliyatı sonrasındaki görüntüsü hakkında bilgiler almalıdır. Organik Saç ekimi bu konuda yüz güldürücü sonuçlar almamıza fayda sağlıyor. Ekilen saçlar az olsa da, daha dolgun, sağlıklı ve gür çıktığından, hastalar tarafından tercih ediliyor” diyen Cihantimur “Donör alandaki sınırlı sayıdaki kıl kökleri etkin bir şekilde kullanılarak, saç ekimi işlemi tamamlanmaya çalışılır. Eğer saç ekimi için yeteri kalan donör kıl kökünüz yoksa yapılacak olan cerrahi işlem sonrasında da tam manasıyla kapatılan bir saç formuna kavuşamayabilirsiniz” ifadesinde bulundu.

Saç dökülmesi yaşıyorsanız

Cihantimur, “Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız, bu sorunun nedenini araştırarak, varsa soruna çare olacak tedavi yöntemlerini denedikten sonra saç ekimi operasyonunu denemenizi tavsiye ediyorum. Yine ayrıca saç mezoterapisi ve Organik saç enjeksiyonu da, saç dökülme sorunu için kullandığımız etkili uygulamalar arasında yer alıyor” dedi.