Kimse Harekete Geçmiyor…

Bizim Yalçın Gökmen aradı Pazar günü;

“Abi, saldırıya uğradım” dedi.

“Uh anam ne, nerde, nasıl oldun…”

Kervansaray plajına gitmiş bir arkadaşı ile.

“Yalnız erkekler giremez” demiş kapıdaki görevli.

Serseri muamelesi görmeleri canını sıkmış Yalçın’ın.

Avukatını aramış. Avukatı “öyle şey olmaz, denize ulaşmak anayasal haktır” demiş.

Oradaki görevliyi istemiş bunu anlatmak için.

Yalçın telefonu uzatmış görevliye “avukatım seni istiyor” diye.

Görevli Yalçın’ın eline vurmuş şiddetle, sonra da üstüne saldırmış. Oradaki diğer görevliler de saldırmış.

Arbede çıkmış. Yalçın tek başına, karşısında görevliler.

Araya girip ayıranlar olmuş.

Yalçın avukatının talebi üzerine polis çağırmış.

Sonuçta ortada bir hukuksuzluk, bir de saldırı var.

Sivil kıyafetli polisi geldi, plajı işleten şahıs sormuş “siz belediye meclis üyesi değil misiniz” demiş.

Hep birlikte kamera görüntülerini izlemişiler.

Sonra bizim Yalçın’a “şikayetin varsa gel polise ifade ver” demişler. Yalçın polise gidince de kendisine dava okumuşlar;

“Kamuya açık yerde kavga” davası.

Bir Pazar günü, kamuya açık bir halk plajına gidip denize girme hayali darp edilme ve davayla bitti bizim Yalçın’ın.

Belediye plajını işleten “belediye meclis üyesi” ve adamları yüzünden.

“Belediye meclis üyesini” koruyan polis yüzünden.

Konuyu yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim.

***

Bizim Yalçın’ın darp edildiği ve hakkında dava açıldığı sıralarda “Denize Girmek Beleştir” platformunun bir eylemi vardı Elexus otelin orada.

Eylemi yapan gençleri tanımam.

Facebook’ta canlı yayından izledim yaptıklarını.

Doğrusu son derece takdir ettim.

Hukuksal açıdan bilinçli ve donanımlı, eylemsel açından son derece isabetli tavırlarıyla yaptıklarını alkışladım.

Otel görevlilerinin uzun uzadıya engelleme girişimlerine karşın “halkın malı olan” plaja ulaşmayı başardılar.

Amaçları da oydu zaten.

Anayasada açıkça yazan bir hakkı, mahkeme tarafından tescillenen bir hakkı kullanmak.

Peki, kullandılar da ne oldu?

Anayasaya uymayan, mahkemeleri takmayan yetkililere anayasa maddelerini ve mahkeme kararlarını bir kez daha hatırlattılar.

Başka?

Sorun aynen devam ediyor.

Facebook’ta alkış tutanlar da sadece seyrediyor.

***

Gazeteciliğe yeni başladığım yıllardı.

Aynı sorun o zaman da vardı.

Girne bu denli parsellenmiş değildi henüz ama önemli plajların girişine dikilen barikatlarla denizler paralı hale getirilmişti.

Onlarca kez haberini yapıp gündem oluşturmuştuk.

Rahmetli Denktaş bile “plajlara serbestçe girmek anayasal bir haktır” demek zorunda kalmıştı.

Hiç unutmam, Alagadi plajının tellenmesinden sonra orada yaptığımız bir gazetecilik eylemi nedeniyle Esentepe polisi tarafından gözaltına alınmış saatlerce sorgulanmıştık.

Savcılık hakkımızda açtığı davayı yıllar sonra geri çekecekti.

Bizim nesil, bu konularla uğraşmaktan bıkıp usandı ve bıraktı.

Şimdi yeni bir nesil var ve karşılarında devasa oteller .

Gençler kararlılıkla uğraşıyorlar ama sonuç değişmiyor.

Girne’de yaşayıp da denize giremeyen binlerce insan dert etmiyor bu olanları.

Kendi hakkı için uğraşanları Facebook üzerinden alkışlıyor ama sadece o kadar.

İşte bu yüzdendir ki yaşadığımız sorunlar otuz yıldır sürüp gidiyor.

Bir avuç inanmış insanın dışında kimse harekete geçmediği için…