HABER KIBRIS

King Kong dizi oluyor

22/04/2017

King Kong dizi oluyor
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Sinemadan televizyona uyarlanan projelere bir yenisi daha ekleniyor.

Bu yıl gösterime giren Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası) filmden sonra bir King Kong haberi daha geldi. Bu kez bir diziye ilham olan King Kong televizyonda da sevenleriyle buluşacak.

King Kong Skull Island adını taşıyan projenin başrolü yine bir kadına emanet olacak. Jonathan Penner ve Stacy Title’e yazacağı senaryo Merian C. Cooher ve Ernest B. Schoedsack’ın yönettikleri 1933 yapımı King Kong filmi ile Devito ArtWorks’un Skull Island adını taşıyan çizgi romanından esintiler taşıyacak.



TAGS: King Kong, dizi
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