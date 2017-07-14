Kiprianu: Anastasiadis’e ben baskı yaptım

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans-Montana’da öneri sunması için kendisinin baskı yaptığını savundu.

Politis gazetesine göre Kiprianu dün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda Anastasiadis’e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Anastasiadis’in Crans-Montana’ya Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla gitmediği yönünde değerlendirmede bulunan Kiprianu, bu görüşün kanıtı olarak da, AKEL’in geçen Ocak ayından bu yana Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile -Kıbrıs’ta gayri resmi olarak- BM Genel Sekreteri’nin de kaydettiği gibi, önemli konuların olduğu paketi görüşmesi önerinde bulunması ve Anastasiadis’in bunu reddetmesine işaret etti.

Crans Montana’da Anastasiadis’in, temel başlıkların ne olduğunu bilse de hazırlık yapmadığını söyleyen Kiprianu, Kıbrıs Rum tarafından istenen belgenin sunulması için bazı kişilerin gece yarılarına kadar çalıştığını belirtti.

Anastasiadis’in, kendisiyle yaptığı yoğun tartışmanın ardından sunduğu öneriyi ortaya koymak zorunda kaldığını ifade eden Kiprianu, ayrıca Anastasiadis’i alçakgönüllü olmaya ve saygı göstermeye çağırdığını, çünkü ne olup bittiğini çok iyi bildiğini söyledi.

Kiprianu, Anastasiadis’ten dolayı acı deneyimler yaşadıklarını da belirterek, Kıbrıs sorunu konusunda AKEL’in Anastasiadis’e bir daha güvenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.