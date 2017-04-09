Kiprianu: “Önümüzdeki iki ay içinde çözmemiz mümkün”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, gerek “Kathimerini” gerekse “Fileleftheros” gazetelerine verdiği söyleşilerde genel olarak Kıbrıs sorunundan bahsederek bilindik görüşlerini yinelediği belirtildi.

Kathimerini gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile yaptığı söyleşiyi “AKEL Genel Sekreteri Kathimerini’ye Konuştu: Kıbrıs Sorununu Önümüzdeki İki Ay İçerisinde Çözmemiz Mümkün” başlıklarıyla aktardı.

Habere göre Kiprianu, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, bugüne kadar yapılan çalışmanın, istek olması durumunda da, çok kısa bir zaman diliminde çözümlenmesine olanak tanıdığını ifade etti.

Kiprianu, söyleşisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, tutumunu katılaştırmakla ve düne kadar kendisini eleştirenleri destekleme noktasına gelmekle suçladı.

Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için ise daha dikkatli ve uzlaşmacı olması gerektiğini savundu.

Bir soru üzerine, Kıbrıs sorununa ilişkin sürece ara verilmesine atıfta bulunan Kiprianu, bu ara kapsamında tüm sürecin etkilendiğini ama yara almadığını ve etkilenen sürecin yeniden yola girmesi için ek çabaya gereksinim olduğunu da belirtti.

Geriye doğru adım atıldığını düşündüğünü ifade eden Kiprianu, geçici kesintinin öncesinde sürecin birkaç ay bloke olduğunu, iki liderin nasıl ilerleyebilecekleri konusunu ciddi şekilde düşünmeleri gerektiğini ifade etti.

Kiprianu, bir başka soru üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çözüm istediğine inanmaya devam ettiklerini, bunun ötesinde Akıncı’nın faaliyetleriyle hemfikir olmadıklarını, Akıncı’nın çok daha dikkatli ve uzlaşmacı olması gerektiğini düşündüklerini savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, haziran ayından söz etmesi ve zamanın Kıbrıs sorunu için baskı unsuru olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Kiprianu, zamanın baskıcı olduğunu ancak çözümün, her bir tarafın müzakere masasında ne sunacağına bağlı olduğunu belirtti.

Kiprianu, üzerinde kolayca uzlaşma sağlanan öneriler sunulması durumunda Kıbrıs sorununun önümüzdeki iki ay içerisinde çözülmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Rum Meclisi’nin, plebisit kararını düzeltmesine ilişkin bir soru üzerine ise Kiprianu, Meclis’te ilk ele alındığından itibaren, bunun Kıbrıs Türk toplumuna yanlış mesajlar göndereceği konusunda uyarı yaptıkları bir yanlışın düzeltildiğine dikkati çekti ve bunu oylarken tek güdülerinin, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının çıkarları olduğunu da söyledi.

“ANASTASİADİS SEÇİM KAMPANYASINI BIRAKIP KIBRIS SORUNUNA ODAKLANMALI”

Kiprianu bir başka soru üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, belli bir süredir başkanlık için seçim kampanyasına zaten başladığını, bunu bir yana bırakması ve Kıbrıs sorununa odaklanması gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis’in aklında iki hedefin var olması durumunda, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında rolünü doğru bir şekilde yerine getirmeyeceğini ifade eden Kiprianu, Anastasiadis’in düne kadar kendisini eleştirenleri destekleme noktasına geldiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde sondajlara başlaması ve bunun Kıbrıs sorunu için tehlikeyi arz ettiği şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Kiprianu, doğal zenginliğin idare edilmesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yetkisinde ve ayrıca egemenlik hakkı olduğunu, hiç kimsenin, kendilerini bundan mahrum etmesinin de mümkün olmadığını savundu.

Rum hükümetinin doğru adımları atarak bu gidişata yönelik hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kiprianu, hükümetin bu konuda çok geç kaldığını, bir önceki hükümetin kurduğu stratejiyi bozduğunu, daha da kötüsünün ise bunun yerine başka şeyleri koyamadığını belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, enerji konularıyla birlikte Kıbrıs sorununda da doğru bir siyasetin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Rum Başkanlık seçimlerine ilişkin olarak AKEL’in işbirliklerine gidip gitmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Kiprianu, kimlerle işbirliği yapacağını netleştirmesinin her partinin hakkı olduğuna atıfta bulunarak kendilerinin, planlanan kongre çerçevesinde, işbirliklerini arzu edecekleri çerçeveyi belirleyeceklerini belirtti.

“AKEL geçtiğimiz Cuma, Kıbrıs sorununun hatırına mecliste DİSİ ile işbirliği yaptı. Yine Kıbrıs sorununun hatırına AKEL ve DİSİ arasında büyük bir koalisyon neden olmasın?” şeklindeki bir soru üzerine Kiprianu, DİSİ ile herhangi bir işbirliğinde bulunmadıklarını, sadece bir sorununun aşılmasını sağladıklarını ifade etti.

KİPRİANU: “AKINCI KIBRIS SORUNUNUN ÖZÜ ÜZERİNDE DURMALI”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşide ise müzakerelerin yeniden başlayacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, müzakerelerin özlü olması temennisinde bulundu.

Kiprianu, dostane ilişkiye sahip olduğu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs sorununun özü üzerinde durması, Kıbrıslı Rumların endişelerini ciddi şekilde göz önünde bulundurması gerektiğini savundu.

Akıncı’nın, ülkeyi kurtarma ve halkı yeniden birleştirme hedefiyle seçildiğine atıfta bulunan Kiprianu, bunun sadece Akıncı için değil Anastasiadis için de geçerli olduğunu söyledi.

Müzakerelere ara verildiği sırada Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldiği, bu görüşmenin nerede gerçekleştiği ve neleri konuştuklarına dair bir soru üzerine Kiprianu, Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşmediğini, bir restoranda bir araya gelerek yemek yediklerini ifade etti.

Kiprianu, görüşmeleri sırasında, AKEL olarak kendi görüşlerini ve müzakereler sürecinde ayrıca Kıbrıs sorununun çözümünü arzu edenler ve isteyenlerde ortaya çıkan hasarı vurguladıklarını, bununla birlikte Akıncı’nın görüşlerini de dinlediklerini belirtti.

Akıncı’nın görüşlerine saygı duyduğunu ifade eden Kiprianu, çözüm isteyenlerin ve barışseverlerin, bunun sağlanmasının tek yolunun müzakereler olduğu bilincinde olması gerektiğini bir kez daha kamuoyu önünde dile getirmek istediğini de ifade etti.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir soru üzerine ise Kiprianu özel nitelikli bir görüşmeyi kamuoyu önüne taşımasının doğru olmadığını söyledi.