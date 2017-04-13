Kiprianu’dan “Aleni Açıklama Yapmayın” Çağrısı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “güveni yeniden tesis etme yönünde çalışmaya ve aleni açıklamadan kaçınma” çağrısı yaptığı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “bu tür açıklamalardan kaçınmadığına” işaret etti.

Politis’in haberine göre, Kiprianu, “taraflar, özellikle Kıbrıs sorunundaki anlaşmazlıklarda anlaşma eksenine girerse, detaylar daha kolay halledilebilir. Ancak liderlerin sarsılmış güveni tesis etme yönünde çalışması lazım. Bunun yolu da, duygularıyla değil, ülkenin ve halkın çıkarlarına nasıl daha iyi hizmet edebilecekleri mantığıyla hareket etmeleridir.” dedi.

Paskalya yortusu nedeniyle yaptığı bir ziyarette konuşan Kiprianu, AKEL’in müzakere prosedürüne fikirler, öneriler ve olumlu yaklaşımla katkı koymak istediğini ancak ana sorumluluğun, müzakereleri ileri götürme yöntemi ve gücünü bulması gereken iki liderde olduğunu herkesin anlaması gerektiğine dikkat çekti. Kiprianu, “Çağrımız, şu veya bu şekilde prosedürde sorun yaratacak aleni açıklamalardan kaçınılmasıdır. Üzgünüm ama maalesef bundan kaçınılmıyor.” ifadesini kullandı.

Kiprianu, hakemlikle ilgili bir soruya karşılık, “Sırf insanları korkutmak için hiç yoktan kendi kendimize sorun çıkartıyoruz. Kendisinin de açıkça söylediği gibi, Sayın Eide böyle bir rol istemiyor. BM tarafından, sorunların aşılması için fikirler ortaya konulacak. Yeter ki herkes, bu fikirlerin ancak her iki toplum da kabul ederse kabul edileceğini anlasın” dedi.